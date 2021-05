Hagen: Stadtredaktion sucht Testfamilien für WP-Spiel

Hagen. Die WP-Stadtredaktion Hagen sucht Testfamilien. Die sollen dabei helfen, das neue WP-Spiel zum Jubiläum unserer Zeitung weiterzuentwickeln.

Ein bisschen Glück ist gefragt. Und auf die richtige Strategie kommt es auch an. Und hinter all dem steckt ein Hagener Kopf: Martin Schlegel, Spieleerfinder und einst Leiter des städtischen Amtes für Statistik. Ein Zahlenmensch also – und doch geht es im neuen WP-Spiel um so viel mehr.

Es ist das Jahr eines doppelten Jubiläums. Unsere Zeitung feiert ihren 75. Geburtstag. Und die Stadt Hagen wird sogar 275 Jahre alt. Höchste Zeit also für ein Spiel, das irgendwie diese beiden stolzen Jubiläen elegant miteinander verbin-det.

Spaß und Wissen

Denn es geht auch um Geschichte. Wenn auch nur am Rande. Denn die Spieler, die das WP-Spiel spielen, sollen mehr über das erfahren, was sich in den letzten 75 Jahren in der Welt, in Deutschland, in der Region und auch in Hagen so getan hat. Deshalb sind die mit Symbolen und Jahreszahlen gekennzeichneten Spielkarten gleichzeitig Ereigniskarten.

Und jetzt, liebe Leser, kommen Sie ins Spiel – und zwar im wörtlichen Sinne. Die WP-Stadtredaktion sucht Familien, die Lust haben, das neue Spiel zu testen und gemeinsam mit uns und Martin Schlegel so weiterzuentwickeln, dass wir es im Herbst – also zur besten Spielezeit – auf den Markt bringen können. Dabei geht es nicht nur darum, die Funktion des WP-Spiels zu testen und eine Rückmeldung zu geben, sondern mit Ihrer Hilfe (und mit der Hilfe weiterer Testfamilien aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung) wollen wir die Ereigniskarten mit historischen Gegebenheit füllen, die Hagen und die Region bewegt haben.

Bewerbungen ab sofort möglich

Wenn Sie gerne zu den Testfamilien gehören wollen – schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an hagen-aktion@westfa lenpost.de oder eine Postkarte an WP-Stadtredaktion Hagen, Schürmannstraße 4, 58097 Hagen. Eine Familie möchte die WP-Stadtredaktion gerne beim Testspiel begleiten. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 19. Mai.

