Der Stadtstrand am Hengsteysee in Hagen liegt direkt neben der DLRG-Station.

Hagen: Stadtstrand am Hengsteysee startet am Donnerstag

Hengstey. Jetzt ist klar: Der Hagener Stadtstrand kann am Donnerstag wie geplant starten. Für den ersten Abend steht auch gleich Bühnenprogramm an.

Der „Hagener Stadtstrand“ neben der DLRG-Station am Hagener Ufer des Hengsteysees kann am heutigen Donnerstag wie geplant an den Start gehen. 60 Tonnen Sand, 40 Palmen, 600 Quadratmeter Fläche, Clubbing-Abende, Public-Viewing zur EM, Band-Auftritte, Trockeneis-Cocktails, Black-Angus-Burger, Finger-Food – auf der aufgeschütteten Strandfläche direkt neben der DLRG-Station und unweit des Bootsanlegers sollen alle, die Lust auf Nähe zum Wasser, ein bisschen Ausgeh-Gefühl unter freiem Himmel oder ein Bier nach einem Spaziergang haben, willkommen sein. Am Donnerstag geht es um 11 Uhr los. Eine Reservierung ist nicht notwendig. Das Abendprogramm gestalten „DJ Carl Bangz & Friends“.

An allen Abenden gibt es Programm auf der Fläche

An allen Abenden wird es Programm auf der Fläche geben, das vorab noch bekannt gegeben wird. Der Eintritt ist kostenlos, aber ein negativer Coronatest, nicht älter als 48 Stunden, ist erforderlich. Ricardo Arens möchte für den Beachbereich mit der „Luca App“ arbeiten (in Hagen jetzt aktiv), die Gäste im besten Fall auf ihr Handy geladen haben. Aber auch ohne, würden Gäste mit einem offiziellen Test-Ergebnis nicht weggeschickt und registriert.

Die Fläche wartet aktuell quasi auf die Besucher. Foto: Alex Talash

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz des Freibades Hengstey. Die Buslinie 515 fährt zudem bis zum Strandbad. Von dort sind es nur wenige Meter durch die Seestraße bis zur DLRG-Station. Der Stadtstrand hat diese Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 21 Uhr; Freitag, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag 11 bis 21 Uhr. Mehr auf www.stadtstrand-hagen.de und bei Facebook und Instagram.

