Hagen: Stadtverwaltung fährt Angebote massiv herunter

Hagen. Die Stadtverwaltung Hagen reagiert auf die Lockdown-Regelungen in Bund und Land. Hier eine Übersicht.

Die Hagener Stadtverwaltung fährt ab dem morgigen Mittwoch, 16. Dezember, ihr Dienstleistungsangebot in allen Fachbereichen und Ämtern massiv herunter und reagiert damit auf die Lockdown-Regelungen in Bund und Land.

Dies gilt zunächst bis zum 10.01.2021. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Infektionsrisiken steht für die Stadt Hagen an oberste Stelle.

Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt werden genauso wie Firmen, andere Behörden und Institutionen gebeten, ihre Kundenkontakte zu den Dienststellen der Verwaltung auf dringendste Anliegen zu beschränken.

Nur dringende Anliegen nach Terminzusage möglich

Bereits vereinbarte Termine finden noch wie geplant statt. Die absolut dringendsten Kontakte werden nur nach vorheriger Anmeldung und Terminzusage in dieser Zeit mit den gültigen Hygiene-, Abstands- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen Räumen der Verwaltung dabei zwingend.

Bürgerinnen und Bürger sollten die angebotenen Online-Dienste oder das telefonische Gespräch nutzen und die Stadtverwaltung nicht ohne Vorankündigung besuchen.

Bürgeramt, Zulassungsstelle und Standesamt

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, im Bereich „Bürgerdienste“ nur aus dringendsten Gründen Termine zu vereinbaren, sondern möglichst das Online-Angebot auf www.hagen.de zu nutzen – zum Beispiel bei Meldebescheinigungen und Anwohnerparkausweisen.

Ebenfalls bittet die Verwaltung um Geduld bei der weiteren Terminvergabe. Die Kapazitäten für telefonische Kontakte und Fragen werden erhöht und bestehende Termine gegebenenfalls verschoben.

Die Zulassungsstelle vergibt aktuell neue Online-Termine erst wieder für das Jahr 2021 (Zulassungsdienste und Händler sind davon ausgenommen).

Trauungen werden nur noch mit max. fünf Personen (Brautpaar, Trauzeugen und Fotograf/-in) durchgeführt.

Gesundheitsamt, Feuerwehr und Rettungsdienst

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes 02331/207-3934 für medizinische Fragen ist montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13.30 Uhr besetzt.

Die Feuerwehr Hagen stellt den Brandschutz und den Rettungsdienst in der Stadt wie gewohnt sicher.

Stadt(teil)bücherei, Volkshochschule und Musikschule

Die Musikschule erteilt keinen Präsenzunterricht mehr. Die Stadtbücherei auf der Springe und die Stadtteilbüchereien Haspe und Hohenlimburg sind nur online in der „onleihe“ erreichbar.

Das offene Angebot der Volkshochschule wird in Präsenz eingestellt; Schulabschluss- und Integrationskurse nach den Regelungen des Landes NRW gegebenenfalls digital fortgeführt.

Museumsquartier und Stadtarchiv

Die Museen bleiben geschlossen, das Stadtarchiv wird geschlossen. Veranstaltungen jedweder Art (Führungen, Workshops etc.) finden nicht statt.

Fachbereich Jugend und Soziales

Die Jugendzentren werden geschlossen. Die Drogentherapeutische Ambulanz wechselt in den Notbetriebsmodus. Telefonhotline vermittelt Ansprechpartner Alle städtischen Dienststellen informieren über ihr reduziertes Dienstleistungsangebot im Internet unter www.hagen.de. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich telefonisch mit den entsprechenden Ämtern und Fachbereichen oder mit dem Telefonservice „Hagen direkt“ unter Telefon 02331/207-5000 montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13.30 Uhr in Verbindung zu setzen.

Verwaltung schließt „zwischen den Jahren“

In der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, ist die Verwaltung darüber hinaus, wie in den Vorjahren auch, komplett geschlossen. Die ganzjährig vorgehaltenen Rufbereitschaftsdienste bei der Stadtverwaltung Hagen sind in gewohnter Form an allen Tagen für Notfälle über die Leitstelle der Feuerwehr und der Polizei sichergestellt.

Erreichbarkeit der Corona-Hotline an den Feiertagen

Bei medizinischen Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt vom 28.12.2020 bis 30.12.2020 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 02331/207-3934 zu erreichen. Außerhalb der genannten Sprechzeiten und vom 24.12.2020 bis 27.12.2020 sowie vom 31.12.2020 bis 03.01.2021 ist das Gesundheitsamt per E-Mail an gesundheitsamt@stadt-hagen.de erreichbar.

Sterbefallanzeigen an den Feiertagen

Die beim Standesamt eingegangenen Sterbefallanzeigen werden an den Tagen 28.12. und 30.12.2020 bearbeitet. Ein Kontakt kann sowohl über das Funktionspostfach standesamt@stadt-hagen.de als auch über die Faxnummer 02331/207-2434 gehalten werden. Für die Beurkundung ist zumindest die grüne Todesbescheinigung im Original erforderlich.