Hagen: Stafettenritt: Auf Islandpferden 952 Kilometer zur WM

elbecke/Holthausen. Es ist eine besondere Leidenschaft, die die Islandpferdefreunde teilen. Bei ihrem Stafettenritt machten sie im Hagener Freilichtmuseum Halt.

S Fröhliches Wiehern und Schnauben, alles wird noch einmal geprüft – und dann geht es los. Etwas mehr als 23 Kilometer müssen auf dem Weg nach Breckerfeld mit einem Zwischenstopp im Freilichtmuseum zu Pferd bewältigt werden.

Begleitend zur Weltmeisterschaft der Islandpferde, die in diesem Jahr vom 8. bis 13. August in Oirschot in den Niederlanden ausgetragen wird, findet ein Stafettenritt statt. Dieser begann am 23. Juni am Brandenburger Tor in Berlin, dem vorherigen Austragungsort der WM, und besteht in diesem Jahr aus 38 Rittetappen mit insgesamt 952 km Strecke.

Bei jeder Etappe wird der Stafettenstab mit dem Sonnenreitersymbol weitergetragen. Der Höhepunkt ist der Einritt der Stafettenreiter ins WM-Stadion, wo dann bei der Eröffnungszeremonie die im Stafettenstab enthaltene Grußbotschaft feierlich verlesen wird.

Der Ritt ist ein Zeichen der Völkerverständigung und Freundschaft der Islandpferdereiter über die Grenzen hinweg. Die ersten Islandpferde kamen Ende der fünfziger Jahre nach Deutschland und schnell erfreuten sich die robusten, kernigen, respektvollen Pferde wachsender Beliebtheit, so dass bereits 1958 schon der erste Islandpferdeverein gegründet wurde.

60.000 Islandpferde ein Deutschland

Heute leben rund 60.000 Islandpferde in Deutschland. Islandpferde verfügen neben Schritt, Trab und Galopp über zwei weitere Gangarten dem Tölt und dem Rennpass. Der Tölt ist eine Gangart, in der der Reiter erschütterungsfrei auf dem Pferd sitzt und der sowohl ganz langsam als auch sehr schnell geritten werden kann. Der Rennpass wird ausschließlich schnell geritten und hier können die schnellsten Islandpferde Geschwindigkeiten von etwa 50 Stundenkilometers erreichen. Die besten der deutschen Islandpferde haben sich für die WM qualifiziert und messen ihr Können in verschiedenen Prüfungen mit insgesamt hunderten Islandpferden aus mehr als 19 Nationen.

Stafettenritt des Islandpferdevereins unter anderem ins Hagener Freilichtmuseum. Foto: Islandpferdeverein

Der Stafettenritt erforderte viel Planung im Vorfeld. Die beiden Rittführerinnen Tina Ranft und Sarah Düllmann vom Verein Islandpferdefreunde Südwestfalen haben die Strecken im Vorfeld gut erkundet. Schließlich müssen sie eine jeweilige Länge von etwa 20 bis 25 Kilometern haben und für bis zu 15 Reiter tauglich sein.

Seit über 900 Jahren gezüchtet

Der Weg führt über das Freilichtmuseum in Hagen. So wie im Freilichtmuseum alte Traditionen gezeigt werden, hat auch das Islandpferd als Nutztier eine mittlerweile lange Tradition. Islandpferde werden auf Island seit über 900 Jahren gezüchtet. Auf der dünn besiedelten Insel mit unwegsamem Gelände dienten die Pferde unter anderem noch bis ins vergangene Jahrhundert als Fortbewegungsmittel für die ganze Familie, die in den entfernten Städten zusammen mit den mitgeführten Packpferden ihre Einkäufe erledigten. „Gut, dass wir heute unsere Isis als reine Freizeitpartner genießen dürfen“, sagt Rittführerin Tina Ranft lachend. Nach einer kleinen Stärkung winken die Reiter zum Abschied noch den vielen interessierten Besuchern zu, denn es geht wieder weiter. Der Weg führt zu den Breckerfelder Höhen, wo das nächste Nachtlager bereits vorbereitet ist.

