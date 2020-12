Hagen: Stahl wird knapp -Verbände und Betriebe zur Situation

Hohenlimburg Industrieverbände sprechen von Nachschubproblemen beim Stahl. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Das sagen die Betriebe vor Ort.

Der Stahl wird knapp: Kurz vor Weihnachten sprechen mehrere Verbände von Engpässen. Der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), zu dem auch thyssenkrupp Hohenlimburg zählt, spricht von Nachschubproblemen und erhöhten Lieferzeiten von mehreren Monaten. Sei zunächst vor allem Flachstahl betroffen gewesen, breite sich das Problem nun auch auf Produkte wie Walzdraht und Spezialstähle aus, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Auch Ute Neuhaus, Sprecherin von CD Waelzholz, kann die Entwicklung bestätigen: „Wir hoffen, dass wir mit unseren langjährigen Partnern gemeinsam gut durch die Engpässe kommen.“

Versorgungsprobleme beim Stahleinkauf über Servicecenter

Der Industrieverband Blechumformung (IBU) beziffert: knapp 90 Prozent ihrer Mitglieder hätten ebenfalls Beschaffungsprobleme. Der IBU mit Sitz in Hagen vertritt circa 240 Betriebe der blechumformenden Industrie und deren Zulieferer, darunter auch Jörg Vogelsang im Lennetal. Die Probleme betreffen sowohl planmäßig bestellte Mengen als auch Mehrbedarfe. Laut IBU-Umfrage hätten 86 Prozent der Unternehmen Versorgungsprobleme beim Stahleinkauf über Servicecenter.

Auf Platz zwei folge der Direktbezug bei Stahlherstellern. Wobei auch die Servicecenter naturgemäß vom Hersteller abhängen. Beide Bezugsquellen konfrontieren verarbeitende Unternehmen zurzeit mit Lieferzeiten bis weit ins neue Jahr. Manche bieten Jahresverträge gar nicht mehr an.

Produktionsunterbrechungen befürchtet, Lieferzeit bedroht

Als Folge befürchten laut IBU-Erhebung über 70 Prozent der Mitglieder Produktionsunterbrechungen im ersten Quartal 2021. 96 Prozent sehen durch die dramatische Versorgungslage ihre Lieferfähigkeit bedroht. „Teilweise müssen sie bereits jetzt Mengen reduzieren, weil das Vormaterial fehlt. Zusätzlicher Bedarf ist gar nicht oder nur unter größten Mühen zu decken“, unterstreicht Bernhard Jacobs, Geschäftsführer des IBU, und warnt: „Dieser Versorgungsengpass gefährdet den Erholungsprozess bei Zulieferern und Automobilherstellern.“

Auf die Pandemiekrise folge die Beschaffungskrise - und geltende EU-Importbeschränkungen aus Drittländern verschärften das Problem zusätzlich. „Die Marktversorgung in Europa muss Vorrang haben vor Anti-Dumping-Maßnahmen und politisch motivierten Importbeschränkungen.“

Beim Kaltbandhersteller Risse und Wilke stellt Geschäftsführer Jörg Lohölter fest, dass benötigte Mengen des Vormaterials bei den Lieferanten genau disponiert werden müssen. Zusätzliche Nervosität und gefährdete Arbeitsplätze bringe diese Entwicklung für den Betrieb aber nicht. „Solche Prozesse sind bekannt. Das ist reiner Markt, Angebot und Nachfrage.“

Nachfrage ist wieder gestiegen

Denn nachdem die Stahlkocher im Frühjahr und Sommer wegen der Coronakrise ihre Hochöfen immer stärker zurückgefahren hatten, ließ das anschließende Hochfahren lange auf sich warten. Zwar zog die Produktion zuletzt wieder stark an und lag laut WSM im Oktober und November über der Produktion des Vorjahreszeitraums. Doch dieses Jahr werde für den Stahl voraussichtlich nach 2009 das „produktionsschwächste Jahr seit der deutschen Wiedervereinigung“. Und die Nachfrage ist wieder hoch.

Auch Karl-Martin Schulte, Geschäftsführer Martin&Weissgerber Kaltband, gibt sich gewarnt. Es werde schwieriger, an Vormaterial zu kommen und gerade im zurückliegenden Monat habe sich die Lage verschärft. Doch schon im September habe sich der drohende Engpass beim Stahl angekündigt, so Schulte weiter. Kurzfristige Aufträge seien zwar schwerer zu bedienen, „aber wir haben im Vorfeld versucht, die Bedarfe unserer Kunden bis weit ins nächste Jahr zu eruieren“, so Schulte. „und ich glaube, wir sind gut eingedeckt.“

Preiserhöhungen drohen

Doch wenn geringes Angebot und gestiegenen Nachfrage zusammenkommen, heißt das: die Preise steigen. Jörg Lohölter, Risse und Wilke, rechnet zum Teil mit Preiserhöhungen um die 20 Prozent, die nun hingenommen, bezahlt und an die Kunden weitergeben werden müssen. „Da die Lieferanten aus der Krise kommen und die Hochöfen zum Teil noch nicht hochgefahren sind, haben wir relativ geringe Mengen am Markt“, so Lohölter „und diese lassen sich die Stahlhersteller gut bezahlen.“

Deswegen kommuniziere man in den letzten vier bis sechs Wochen intensiv mit Lieferanten und Kunden. Alternativ auf günstigere Lieferanten auszuweichen, das sei bei bestimmten Produkten nur schwer möglich. „Wenn sie zum Beispiel eine Kupplungslamelle für einen Kunden haben, da brauchen wir schon einen Qualitätslieferanten, da ist man nicht so variabel.“