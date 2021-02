Arbeitsunfall in Hagen Hagen: Stahlträger trifft Bauarbeiter auf Emst am Kopf

Emst. Ein Stahlträger trifft einen Bauarbeiter auf Emst am Kopf. Der 31-Jährige wird bei dem Arbeitsunfall schwer verletzt.

Ein 31-Jähriger wurde am Montag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Der Mann war auf einer Baustelle in der Straße „Am Waldesrand“beschäftigt, als ihm ein Stahlträger auf den Kopf fiel. Dieser sollte mit Hilfe eines Baggers in die Erde eingelassen und längsseits in das Erdreich gedrückt werden. Gegen 11 Uhr stürzte der Träger jedoch um und traf dabei den Wuppertaler. Ein 59-jähriger Arbeitskollege verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Der 31-Jährige erlitt eine Kopfverletzung, war jedoch die ganze Zeit über ansprechbar. Eine Notärztin stufte ihn vorerst als schwer verletzt ein. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Über die Leitstelle der Polizei wurde das Amt für Arbeitsschutz in Kenntnis gesetzt.

