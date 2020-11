Hagen: Stand der Dinge zur nicht mehr benötigten Wehrbrücke

Hagen. Bekanntlich will Amprion die Wehrbrücke am Hengsteysee loswerden. Hagen und Herdecke wollen eine Lösung finden. Das ist der Stand der Dinge.

Die für den Herbst anberaumten Gespräche darüber, was mit der Brücke geschieht, die am Hengsteysee-Wehr die Städte Hagen und Herdecke miteinander verbindet und für das Freizeiterlebnis am See immens wichtig ist, sind coronabedingt verschoben worden. Bekanntlich will Energie-Erzeuger Amprion, dem die Brücke gehört, das Bauwerk nur noch für einen letzten Trafo-Transport zum Koepchenwerk auf Herdecker Seite nutzen .

Für Hagen hat die Brücke eine überragende Bedeutung

Über die Brücke, auf der jährlich Zehntausende Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind, führen nämlich Eisenbahnschienen. Im Anschluss an den Transport möchte sich Amprion von der Brücke trennen. Damit sie nicht gesperrt oder gar abgerissen wird, hatte Hagens Baudezernent Henning Keune früh erklärt, sich um das Bauwerk zu bemühen. Auch die Stadt Herdecke, der Ruhrverband und der Regionalverband Ruhr sitzen mit am Verhandlungstisch. Für Hagen hat die Brücke eine überragende Bedeutung mit Blick auf das Freizeitrevier.

Dicke Betonklötze versperren mittlerweile die Durchfahrt über die Brücke Foto: Michael Kleinrensing

Ein letzter Trafo-Transport zum Koepchenwerk im Jahr 2021

Eigentümerin Amprion, Herdeckern durch den Stromleitungsausbau gut bekannt, will voraussichtlich im Jahr 2021 einen letzten Trafo-Transport Richtung Koepchenwerk rollen lassen. Danach benötige der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber den Überweg nicht mehr. Selbiges hatte bezüglich des Pumpspeicherkraftwerks RWE, aus dessen Reihen Amprion hervorging, vor Jahren schon den Lokaljournalisten mitgeteilt. Aus der Freizeitperspektive sieht das ganz anders aus, wie zahlreiche Fußgänger, Jogger oder Pedaltreter vom Ruhrtalradweg bestätigen können. Offen ist: Wer übernimmt die in die Jahre gekommene Konstruktion dann?Die wohl wichtigste Frage: Für wen ist die Brücke wichtig? Und zu welchem Zweck? Aus technischer Sicht, so erklärt es Amprion-Sprecherin Mariella Raulf, handelt es sich um einen Transportweg für das von 1927 bis 1930 errichtete und heute denkmalgeschützte RWE-Koepchenwerk. Seither stieg der Freizeitdruck, während kaum noch jemand den Überweg aus dienstlichen Gründen braucht.

Brücke liegt zu 78 Prozent auf Hagener Stadtgebiet

Die Brücke liegt zu 78 Prozent auf Hagener Stadtgebiet, der Rest gehöre zu Herdecke. Der RVR und der Ruhrverband hingegen sehen sich auf Anfrage nur in einer „moderierenden“ Rolle. Übernehmen wolle das Duo die Brücke nicht.