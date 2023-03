Hagen: Starkstromkabel-Klau – Tatort Schrottplatz in Haspe

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24. März) stahlen vier bislang unbekannte Männer Starkstromkabel von einem Schrottplatz in Haspe.

Haspe. Die Polizei in Hagen sucht nach Starkstromkabel-Dieben. Sie schlugen auf einem Schrottplatz in Haspe zu und flüchteten in einem Pkw.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24. März) stahlen vier bislang unbekannte Männer Starkstromkabel von einem Schrottplatz in Haspe. Ein 56-jähriger Mitarbeiter des Schrott- und Metallhandels in der Erzstraße stellte den Diebstahl am Samstagmorgen fest. Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung sind insgesamt vier Unbekannte zu erkennen, von denen zwei, gegen 2.30 Uhr, über den Zaun des Schrottplatzes kletterten und die Kabel über diesen warfen.

Die zwei weiteren Täter luden das Diebesgut in ein bereitgestelltes Auto ein. Kurze Zeit später flüchtete der nur mit dem Fahrer besetzte Pkw in Richtung der Straße „An der Kohlenbahn“. Die drei übrigen Männer liefen zu Fuß in Richtung Hochofenstraße. Die Kripo ermittelt nun wegen des Bandendiebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.

