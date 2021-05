Zwischen Kreuz Hagen und Schwerte kann es am Dienstag, 11. Mai, in den Morgenstunden zu Stau kommen.

Verkehr Hagen: Stau am Dienstagmorgen auf der A45 befürchtet

Hagen. Zwischen Kreuz Hagen und Schwerte ist im Baustellenbereich eine Spur gesperrt. Das kann am Dienstagmorgen zu Stau führen.

Die Autobahn Westfalen hat zwischen Kreuz Hagen und Schwerte im Baustellenbereich eine Spur gesperrt, weil ein Hohlraum unter einem Fundament für die Schutzeinrichtungen entdeckt worden ist.

Wegen der nun erforderlichen Reparaturmaßnahmen kann es in Fahrtrichtung Dortmund vor allem am morgigen Dienstag (11. Mai) zu Stau kommen. Der Verkehr läuft derzeit einspurig an der Schadstelle vorbei.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen