Hagen: Strafanzeige gegen gewalttätigen Po-Grapscher

Hagen-Mitte. Gegen einen besonders dreisten Po-Grapscher, der obendrein noch gewalttätig wird, muss die Polizei in der Nacht zum Dienstag eingreifen.

Eine 41-jährige Frau ist in der Nacht zum Dienstag in Hagen von einem ebenfalls 41-jährigen Mann sexuell belästigt und im Anschluss mit einer Bierflasche bedroht worden. Die aus Soest kommende Frau war gegen Mitternacht zusammen mit einem Bekannten zu Fuß in der Martin-Luther-Straße unterwegs. Plötzlich kam ein ihr unbekannter Mann von hinten auf sie zu und fasste ihr an den Hintern. Dabei sagte er mehrfach „Lass uns ficken!“.

Begleiter schreitet ein

Als der Begleiter der Frau dem 41-Jährigen unmissverständlich deutlich machte, dass er abhauen solle, griff dieser eine Bierflasche und schlug in Richtung der Frau. Er konnte daraufhin von dem Bekannten zu Boden gestoßen werden. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife gab der Angreifer an, dass er das Recht dazu habe, in Deutschland Straftaten zu begehen. Er wurde prompt angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

+++ Auch lesenswert: Mann bei Bluttat in Hagen-Eckesey lebensgefährlich verletzt +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen