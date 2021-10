Hagen: Strahlend schön und rappelvoll war’s im Sauerlandpark

Redakteurin Yvonne Hinz hat den „Lichtgarten“ in Hemer besucht. Die Menschenmassen hätte sie im Sauerlandpark allerdings nicht gebraucht.

Hagen. Den letzten Veranstaltungsabend des „Lichtgartens“ hat Redakteurin Yvonne Hinz genossen. Wenn es nur nicht so voll und hektisch gewesen wäre.

Schade, jetzt kann ich Freunden und Bekannten den „Lichtgarten“ nicht mehr als Ausflugsziel empfehlen – am Sonntag war der letzte Veranstaltungsabend.

Gut, dass wir das Datum auf dem Schirm hatten und uns noch mal auf den Weg von Hagen nach Hemer gemacht haben.

Das funkelnde Event im Sauerlandpark stand unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“.

Okay, das Motto sprang mich jetzt bildhaft nicht an jeder der illuminierten Stationen auf dem Areal der ehemaligen Blücher-Kaserne an, aber egal – schön war’s trotzdem.

Obwohl man weniger von Idylle im Park als von Menschenmassen, die sich die Treppen zum Jübergturm hochschoben, sprechen kann.

Nur Meckerei? Nein, es war ein herrlicher Herbstabend mit bunten Lichtspielen, tollen Fotos und guten Gesprächen.

