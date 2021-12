Hagen: Strategie-Papier soll Engagement für andere fördern

Hagen. Der Einsatz für andere Menschen in Hagen soll gefördert und das Ehrenamt gestärkt werden. Die Freiwilligenzentrale und Vereine arbeiten daran.

Fast zwei Jahre haben Vertreter der Freiwilligenzentrale, von Wohlfahrtsverbänden, Institutionen und Vereinen eine Engagement-Strategie für Hagen erarbeitet.

„Die erste Konferenz zu diesem Thema fand Anfang 2020 – kurz vor dem Lockdown – mit über 80 Teilnehmern im Hagener Ratssaal statt“, blickt Stephanie Krause, Leiterin der Freiwilligenzentrale, zurück. Corona habe das Weiterarbeiten in einigen Bereichen dann zwar ausgebremst, jedoch nicht lahmgelegt. So wurden nicht nur 40 Bereiche, in denen es darum geht, Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Hagen zu stärken, festgelegt, sondern auch sechs Hauptziele (u.a. Engagement sichtbar und erlebbar machen sowie Engagement digitalisieren) formuliert.

Zweite Konferenz soll im Frühjahr 2022 stattfinden

„Im kommenden Jahr soll die Umsetzung der Strategie beginnen und im Frühjahr ist eine zweite Konferenz geplant“, erklärt Birgit Buchholz, Vorsitzende des Vereins zur Stärkung des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagements in Hagen und Awo-Geschäftsführerin im Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis.

Online-Plattform geplant

Konkret geplant ist die Schaffung einer Online-Plattform, auf der all jene, die sich im Bereich Ehrenamt einbringen, mit ihren Angeboten und Kontaktdaten gelistet sind. Knackpunkt ist allerdings die Frage, wer dafür Sorge trägt, dass besagte Plattform gepflegt und aktualisiert wird.

+++ Lesen Sie auch: Engagement in Hagen wird spontaner werden

Auch die Ehrenamtskarte soll gepusht werden; bislang sind 670 Karten, die jenen, die sich bürgerschaftlich einbringen, Vergünstigen bringen, im Umlauf. „In diesem Jahr ist es uns gelungen, dass sich auch die Stadt Hagen mit einem eigenen Angebot einbringt“, sagt Stephanie Krause, „die Stadt gewährt Besitzern einer Ehrenamtskarte vergünstigten Eintritt in die städtischen Museen“.

Zum Hintergrund: Durch gesellschaftliche Veränderungen wie längere Schulzeiten, höhere Belastungen in der Arbeitswelt durch zum Beispiel Wechselschichten oder der Forderung nach beinahe ständiger Erreichbarkeit, aber auch durch den demografischen Wandel (die Menschen werden immer älter) wird es seit einigen Jahren schwieriger, Ehrenamtliche zu gewinnen.

Die Jugend stärken Gut 45.000 Hagenerinnen und Hagener engagieren sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl der Stadt. Vereine und Verbände der Kinder- und Jugendarbeit sollen stärker in die Umsetzung der Strategie eingebunden werden. Junge Menschen sollen und wollen die Gesellschaft aktiv mitgestalten.

Besonders Vereine, die bislang auf langjährige, verlässliche Mitglieder gesetzt haben, klagen über Nachwuchsmangel. „Das Interesse, sich für andere einzusetzen, wird nicht weniger, doch sieht das Engagement heute anders aus, sprich, zeitlich begrenzte Projektarbeit ist für viele attraktiver“, weiß Stephanie Krause. Damit sich mehr Leute bürgerschaftlich engagieren, sollen die Rahmenbedingungen hierfür verbessert und Netzwerkarbeit soll gefördert werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen