Hagen: Streifenwagen der Polizei mit Filzstift beschmiert

Boele. Die Polizei Hagen hat einen 57-Jährigen gestellt, der zuvor einen Streifenwagen mit einem Filzstift beschmiert hatte.

Ein 57-jähriger Mann aus Hagen hat am Sonntagvormittag einen Streifenwagen der Hagener Polizei mit einem wasserfesten Filzstift beschmiert. Zwei Beamte der Polizeiwache Innenstadt waren zunächst in einem Krankenhaus in der Hospitalstraße eingesetzt. Als sie nach ihrem Einsatz gegen 10.30 Uhr zu ihrem direkt vor dem Krankenhaus geparkten Streifenwagen zurückkamen, stellten beide fest, dass eine zunächst unbekannte Person auf die Heckklappe des Fahrzeugs das Wort „Falschparker“ geschrieben hat.

Zeugin gibt entscheidenden Tipp

Daraufhin wurden die Beamten von einer Zeugin angesprochen, die auf einen 57-jährigen Mann zeigte. Dieser stand im Eingangsbereich des Krankenhauses und soll für die Tat verantwortlich gewesen sein. Der polizeibekannte Mann wurde durch die Beamten angesprochen. Zunächst leugnete der 57-Jährige die Sachbeschädigung. Als die Polizisten allerdings seine Durchsuchung ankündigten, holte er einen Filzstift aus seiner Tasche und gab die Tat zu. Zudem sagte er folgenden Satz: „Ihr Idioten! Ihr habt eh vor Weihnachten nichts vor!“ Der Hagener wurde wegen Sachbeschädigung und Beleidigung angezeigt. Nun ermittelt die Kripo.

