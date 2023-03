Hagen: Streik legt Busverkehr lahm – E-Bus nicht als 527

Die Hagener Straßenbahn AG hat 12 neue E-Busse und einen Gelenkbus bestellt. Der erste Bus geht am 27. März auf der Linie 527 in den Verkehr. Das Land hat die Anschaffung der Busse mit 90 Prozent gefördert.

Erster E-Bus geht im März in Hagen an den Start

Hagen. In Hagen rollen am Montag kaum Busse. Hintergrund ist der Streik im öffentlichen Dienst. Auch die E-Bus-Premiere als Linie 527 ist verschoben.

Der Streik am kommenden Montag verhagelt auch eine Premiere: Den der erste Elektrobus in Hagen sollte früh morgens auf der Linie 527 den Linienverkehr aufnehmen.

Jetzt versucht die Hagener Straßenbahn zumindest einen Notfahrplan aufrecht zu erhalten. Die Busse sollen wie zuletzt zumindest nach Nachtexpress-Plan in Hagen verkehren. Die genauen Auswirkungen vermag aber niemand zu prognostizieren.

Dritte Tarifrunde im öffentlichen Dienst

„Der Elektrobus wird am Montag zum ersten Mal im Linienverkehr zu sehen sein“, erklärt Marcel Bader, Sprecher der Hagener Straßenbahn AG, „wir können allerdings nicht mit Sicherheit sagen, in welchen Bereichen er eingesetzt wird.“ Die Straßenbahn hatte den Mercedes-Bus Anfang der Woche vorgestellt. Er ist der erste von insgesamt 13, die das Unternehmen noch in diesem Jahr bekommt.

Hintergrund ist die dritte Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi jetzt nochmals den Druck auf die Arbeitgeber, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Verdi ruft daher am zentralen Streiktag für den Verkehrs- und Infrastrukturbereich am 27. März ganztägig im Bezirk Südwestfalen die Beschäftigten bei der Hagener Straßenbahn AG, der Hagener Versorgungs-und Verkehrs-GmbH, der Sander Reisen GmbH, der Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr, der Märkischen Verkehrsgesellschaft sowie den Verkehrsbetrieben Westfalen-Süd zum ganztägigen Warnstreik auf. Die Gewerkschaft kündigt an, dass es zu erheblichen Einschränkungen im ÖPNV in den Regionen kommen werde.

Busse im halbstündigen Takt

Die Hagener Straßenbahn versucht, ab ca. 5.30 Uhr die ersten Busse aus den Stadtteilen in Richtung Zentrum rollen zu lassen. Die letzten Fahrten fänden um ca. 21.30 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“ statt. Die Busse der NE-Linien 1 bis 19 fahren auf den Hauptabschnitten voraussichtlich im halbstündigen Takt, auf den Außenästen teilweise abschnittsweise auch nur stündlich. Der NE 31 und NE 32 fahren nicht.

Besonderheiten gibt es für die Fahrgäste, die aus Gevelsberg, Herdecke oder Breckerfeld kommen. Der NE 3 fährt ab der Haltestelle „Westerbauer Schleife“ voraussichtlich lediglich einmal pro Stunde bis Gevelsberg, in die Gegenrichtung ebenfalls nur einmal pro Stunde bis Breckerfeld, während die übrigen Fahrten an der Haltestelle „Selbecke“ enden.

Einsatzfahrten für Schüler entfallen

Der NE 4 fährt voraussichtlich ab Haspe im halbstündigen Wechsel entweder zum „Spielbrink“ oder über „Quambusch“ nach Westerbauer, die Linie NE 19 ab der Haltestelle „Herdecke Mitte“ im Wechsel einmal pro Stunde zum „Nacken“ und einmal pro Stunde zur „Schanze“.

Nach dem Notfahrplan würden die Einsatzwagen für den Schülerverkehr am Streiktag entfallen – abgesehen von den Bussen für die Gustav-Heinemann-Schule.

Auskunft im Internet

Die Fahrten am Streiktag sind in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) unter www.hst-hagen.de hinterlegt. Grundsätzlich kann es durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu Verspätungen oder auch Ausfällen im Busverkehr kommen. Zudem müssen Fahrgäste damit rechnen, dass die Busse insbesondere in den Früh- und Mittagsstunden sehr voll sein werden. Dies kann dazu führen, dass eine Mitfahrt nicht immer möglich ist. An Streiktagen greift nicht die Mobilitätsgarantie für die Besitzerinnen und Besitzer eines Abo-Tickets.

Aufgrund der Streikankündigung bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kann es auch im Schienenverkehr zu Einschränkungen kommen. Infos zu den regionalen Zugverbindungen gibt es auf www.zuginfo.nrw.

Kundencenter am Bahnhof geschlossen

Da am Montag, den 27. März, auch die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) vom Streik betroffen sein wird, bleibt das Kunden-Center am Hauptbahnhof am Montag voraussichtlich geschlossen. Das Kunden-Center in der Stadtmitte (Körnerstraße) hat voraussichtlich geöffnet. Die HST weist darauf hin, dass es zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit kommen könnte, da mit einem erhöhten Anfrageaufkommen per Telefon zu rechnen ist. Telefonische Infos zum Fahrplan gibt es auch über die kostenlose Schlaue Nummer für Bus und Bahn 0800 6 / 50 40 30. Eine Übersicht der NE-Linien und Fahrpläne sowie aktuelle Hinweise zum Busverkehr gibt es am Streiktag im Internet unter www.hst-hagen.de.

