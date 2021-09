Hagen: Streit eskaliert – Festnahme nach häuslicher Gewalt

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Altenhagen. Eine 51-jährige Hagenerin wird von ihrem Lebenspartner gewürgt und geschlagen. Der Mann wird festgenommen, die Kripo ermittelt jetzt.

Eine 51-jährige Frau aus Hagen ist von ihrem 24-jährigen Lebenspartner in ihrer Wohnung in Altenhagen mehrfach geschlagen und gewürgt worden. Der Mann wurde im Anschluss durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Frau gab an, dass es in der Vergangenheit zwischen ihr und dem 24-Jährigen bereits mehrfach zu Streitigkeiten gekommen ist. Deswegen hatte sie die Beziehung beendet, die Tasche des Mannes gepackt und ihm seine Haustürschlüssel abgenommen.

Hagenerin geohrfeigt und gewürgt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 2 Uhr, habe es dann zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die letztlich in einem körperlichen Angriff endete. Die Hagenerin gab an, dass der alkoholisierte 24-Jährige sie mehrfach geohrfeigt und gewürgt habe. Solche Angriffe seien schon mehrfach vorgekommen.

Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt wurde er vorläufig festgenommen. Zudem erhielt er eine Wohnungsverweisung und wurde angezeigt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

