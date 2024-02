Hagen: Streit eskaliert - Mann wirft mit Blumenkübel

Ein oranger Blumenkübel steht an einer Straße (Symbolfoto). Nachdem in Hagen ein Streit eskaliert war, warf einer der Kontrahenten mit einem Blumenkübel.

Hagen Zwei betrunkene Männer geraten in einem Imbiss in Hagen in einen Streit - dann eskaliert die Situation und die Polizei muss anrücken.

Am Sonntagnachmittag ist ein Streit zwischen zwei betrunkenen Gästen in einem Imbiss eskaliert. Zunächst kam es gegen 16 Uhr zu einer Körperverletzung in dem Laden in der Flensburgstraße.

Beschwert über zu lange Wartezeiten

Dort gerieten die beiden betrunkenen Gäste in einen Streit. Zuvor beschwerte sich einer der Randalierer (60) über die Wartezeit bei einer Bedienung. Kurz darauf eskalierte die Situation. Der 60-Jährige warf einen Blumenkübel auf einen 27-Jährigen.

Dieser, ebenfalls betrunken, schlug dem 60-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Bei beiden zeigte ein Alkoholtestgerät fast zwei Promille an. Die hinzugerufenen Polizisten legten eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung vor.

