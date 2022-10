Hagen: Streit im Büro – Frauen schlagen aufeinander ein

Hagen-Mitte. Weil eine 25-Jährige zu laut telefonierte, eskalierte ein Streit zwischen zwei Kolleginnen. Sie schlugen im Empfangsraum aufeinander ein:

In einem Bürogebäude in der Elberfelder Straße in Hagen ist ein Streit zwischen zwei Arbeitskolleginnen eskaliert: Die beiden Frauen saßen am Dienstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, zusammen in einem Büro, als es zu der Auseinandersetzung kam. Nachdem eine 25-Jährige telefonierte, beschwerte sich eine 54-Jährige über die Lautstärke des geführten Gesprächs.

Kampf im Empfangsraum

Die jüngere Hagenerin gab bei der Polizei an, anschließend vulgär beleidigt worden zu sein. Sie habe sich daraufhin in den Empfangsraum begeben, als ihre Kontrahentin ihr mit der Hand in den Nacken schlug und mit dem Fuß in den Bauch trat. Die 25-Jährige habe sich daraufhin gewehrt.

Eine Kollegin der beiden Frauen gab an, dass es bereits seit zwei Wochen immer wieder zu Konflikten zwischen den Kolleginnen gekommen sei. Die 54-jährige Hagenerin schilderte, dass sie sich über die Lautstärke des Gesprächs beschwert habe. Danach sei sie provoziert worden. Sie sei ebenfalls verletzt worden, unter anderem mit einem Schlag im Gesicht.

Beide Frauen erhielten eine Strafanzeige.

