Hagen: Streit nach Spurwechsel - Kellergitter wird zur Waffe

Hagen. Ein Streit zwischen Autofahrern nach einem Spurwechsel in Hagen eskaliert. Ein Fahrer nutzt ein Schachtgitter als Waffe. Die Polizei ermittelt.

Dieses Manöver ist völlig aus dem Ruder gelaufen: Nachdem sich in Hagen ein Autofahrer am Montagabend von einem anderen blockiert fühlte, entwickelte sich in der Innenstadt eine wilde Schlägerei, an der gleich mehrere Personen beteiligt waren.

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Hagener mit seinem Auto über den Bergischen Ring und wollte nach rechts in die Hochstraße abbiegen. Dazu musste er zunächst den Fahrstreifen wechseln, was aufgrund eines parallel fahrenden Autos nicht möglich war.

27-Jähriger reißt Fahrertür auf

Später erklärte er den Beamten, dass der andere Autofahrer absichtlich beschleunigt und somit einen Fahrstreifenwechsel verhindert hätte. Der 29-Jährige gab darauf hin ebenfalls Gas und scherte vor dem Pkw eines 27-Jährigen ein.

Dieser stieg an einer roten Ampel aus und riss die Fahrertür des Hageners auf. Nachdem auch der 29-Jährige ausstieg und zudem zwei weitere Bekannte des 29-Jährigen hinzukamen, entwickelte sich vor der Ampel eine Schlägerei zwischen den Männern.

Polizei Hagen leitet Strafverfahren ein

Der 27-Jährige lief kurz weg und kam dann mit einem Schachtgitter zurück. Damit schlug er auf den 29-Jährigen und einen seiner Bekannten ein und verletzte sie dabei leicht. Anschließend flüchtete er. Als die Polizeibeamten hinzukamen, kehrte der Mann zurück.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung gegen die Beteiligten ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

