Hagen: Streit um Geld – Glasflasche und Schläge gegen Kopf

Altenhagen. Erst setzte es Schläge, dann wurde einer der Kontrahenten mit einer Glasflasche am Kopf getroffen. Ein Streit in Hagen ist heftig eskaliert.

Zwei entfernt bekannte Männer sind an der Ecke Friedensstraße/Boeler Straße in Hagen wegen Zahlungsstreitigkeiten mit Fäusten und Glasflaschen am Mittwoch gegen 23.30 Uhr aufeinander losgegangen. Ein 25-jähriger Mann aus Herdecke wurde dabei von seinem Kontrahenten zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Kurze Zeit später attackierte der Angreifer seinen Bekannten mit einer Glasflasche, die gegen den Kopf des Opfers geschlagen wurde. Nach der Tat floh der Täter, die eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich. Beschrieben wird der Mann als 35 bis 40 Jahre alt und schlank. Er hat eine Glatze und ist 1,85 Meter groß. Vermutlich wohnt er in Altenhagen. Der 25-jährige musste vorläufig mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er klagte über Kopfschmerzen und wies Kratzer sowie eine Beule am Kopf auf. Hinweise nimmt die Polizei unter 9862066 entgegen.

