Hagen: Streit um Kamera vor der Tür eskaliert blutig

Hagen-Mitte. Eine Auseinandersetzung um eine Kamera vor der Tür ist in der Hagener Innenstadt zu einem blutigen Streit eskaliert. Jetzt ermittelt die Kripo.

Ein Nachbarschaftsstreit über eine Kamera vor der Tür ist am Dienstagmorgen in der Hagener Innenstadt zu einer blutigen Auseinandersetzung eskaliert. Kurz vor 10 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in der Martin-Luther-Straße informiert. Ein 27-jähriger Hagener wählte den Notruf und teilte mit, dass es zu Streitigkeiten mit einer Nachbarin gekommen sei. Er selbst sei dabei mit einem Messer verletzt worden.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine 47-Jährige Frau, die sich in der Wohnung ihres Lebensgefährten aufhielt. Sie erzählte den Polizisten wiederum, dass der 27-Jährige eine Kamera abgerissen hat, die vor ihrer Wohnungstür montiert war. Als sie den Mann zur Rede stellen wollte, griff dieser sie ihren Angaben nach an und würgte sie. Nachdem sie sich aus dem Griff befreien konnte, ging er in seine Wohnung und rief die Polizei. Bei ihm konnten die Beamten eine Schnittverletzung am Unterarm erkennen.

Wie diese entstanden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls und der wechselseitigen Körperverletzung ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen