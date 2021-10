Wetter in Hagen: Sturm „Ignatz“ – Das ist die aktuelle Lage

Hagen. Sturmtief Ignatz fegt seit Donnerstagmorgen auch über Hagen hinweg. Polizei und Feuerwehr erklären die aktuelle Lage. Wir aktualisieren.

Das Sturmtief „Ignatz“ fegt am über Deutschland und seit dem frühen Donnerstagmorgen auch über Hagen hinweg. „Ignatz“ ist der erste schwere Herbststurm des Jahres. Im Laufe dieses Tages kann es noch zu starken orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern kommen.

Ein entwurzelter Baum im Hagener Volkspark ist umgestürzt. Foto: Michael Kleinrensing

Die Lage in Hagen stellt sich aus Sicht von Feuerwehr und Polizei bislang mit viel Arbeit dar.. Bislang beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr vor allem umgestürzte Bäume im Hagener Süden - vornehmlich in Dahl. An der Zufahrt zur Klinik Ambrock ist ebenfalls ein Baum umgestürzt und blockiert die Anfahrtswege. Im Volkspark – mitten in der Hagener Innenstadt – ist ein großer Baum durch den Sturm entwurzelt worden und umgestürzt. In der Augustastraße in Wehringhausen stürzte ein Baum auf parkende Autos. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Daneben sei es bislang ruhig, heißt es aus der Leitstelle der Hagener Feuerwehr. Diese Lage könne sich im Laufe des Morgens und des Vormittags aber noch ändern, wenn sich weitere Schadensbilder ergeben.

In Wehringhausen krachte ein Baum auf ein parkendes Auto. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Polizei Hagen: Nur wenige Einsätze mit Wetterbezug

Die Polizei vermeldet nur wenige Einsätze, die einen Wetterbezug haben und bezeichnet die Lage aktuell auch als nicht gravierend.

In der Bahnhofstraße stürzte ein Baum auf parkende Autos. Verletzt wurde niemand. Foto: Michael Kleinrensing





Die Redaktion berichtet an dieser Stelle, wenn es weitere Informationen rund um das Wettergeschehen in Hagen geben sollte.

Ein Baum ist auch in der Augustastraße in Wehringhausen umgekippt. Foto: Michael Kleinrensing

