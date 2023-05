Hagen: Sturz auf Rolltreppe – Kunde schwer am Kopf verletzt

Hagen. Ein Kunde im Kaufhof Hagen wird bei einem Sturz auf der Rolltreppe so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber ihn in eine Klinik bringt.

Nach einem tragischen Unfall im Kaufhof in Hagen ist ein Rettungshubschrauber auf der Springe vor dem Cinestar gelandet. In dem Kaufhaus, in dem vor dem Hintergrund der anstehenden Schließung gerade ein Ausverkauf stattfindet, war ein Kunde auf der Rolltreppe gestürzt.

Nach Angaben der Feuerwehr war er auf dem Kopf gelandet und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Vor diesem Hintergrund entschieden die Kräfte vor Ort, die Person mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik bringen zu lassen.

Sechs Hubschrauber in Ratingen gebunden

Die Berufsfeuerwehr Hagen war mit einem Hilfeleistungsfahrzeug, einem Notarzt und einem Rettungswagen vor Ort. Mit dem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Kunde zur Springe gebracht.

Die Feuerwehr ist am Kaufhof in Hagen im Einsatz. Ein Kunde hat sich bei einem Sturz auf der Rolltreppe schwer verletzt. Foto: Torben Dieterich / WP

Die dramatische Lage in Ratingen – bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus sind dort zwei Polizisten und zehn Polizisten zum Teil schwer verletzt worden – hat dabei auch Einfluss auf die Lage in Hagen. Nach Angaben der Feuerwehr sind in Ratingen sechs Rettungshubschrauber im Einsatz. Gleichwohl habe noch ein Helikopter aus Dortmund – ein Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung – Hagen anfliegen können.

