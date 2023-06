Hagen: Sturzbetrunkener Mercedesfahrer (29) flüchtet

Die Polizei ermittelt am Berliner Platz in Hagen.

Hagen. Ein 29-Jähriger fuhr in Hagen in ein geparktes Auto und flüchtete. Die Polizei schnappte den Mercedesfahrer. Sein Promillewert lag bei 2,4.

Ein 29-Jähriger beging am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf einem Parkplatz am Berliner Platz in Hagen eine Verkehrsunfallflucht. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes gegen einen geparkten Hyundai, als er versuchte, einzuparken.

Der Hagener stellte sein Auto anschließend in der nächsten freien Parkbox ab, schaute sich die Schäden an und lief zu einem Taxistand. Er sprach dort zunächst mit einem 41-jährigen Fahrer und entfernte sich dann fußläufig in Richtung des Graf-von-Galen-Carrees.

Mercedes blieb unverschlossen zurück

Sein Auto ließ der 29-Jährige unverschlossen und mit heruntergelassenen Seitenscheiben zurück. In der Zwischenzeit kehrte der 54-jährige Besitzer des Hyundai zu seinem Auto zurück und bemerkte den Schaden. Nach Eintreffen der Polizei wurde der Taxifahrer auf die Situation aufmerksam.

Er schilderte, dass der 29-Jährige auf ihn zukam und äußerte, dass er in ein anderes Auto gefahren war. Der Taxifahrer habe sich jedoch gedacht, dass es unmöglich sei, dass der Mann in seinem Zustand ein Auto geführt habe. Er sei so alkoholisiert gewesen, dass er fast auf ihn gefallen sei.

Während er sich auf dem Parkplatz ein Fahrzeug ansah (hierbei handelte es sich um keines der beteiligten Autos), stellte er keinen Schaden fest. In der Zwischenzeit entfernte sich der 29-Jährige von dem Parkplatz.

Erfolgreiche Fahndung

Die Zeugen beschrieben den Einsatzkräften den flüchtigen 29-Jährigen. Sie konnten ihn im Rahmen der Fahndung ausfindig machen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten seinen Führerschein und den Mercedes sicher.

Dem Hagener ist das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr bis zur Wiedererlangung seiner Fahrerlaubnis untersagt. Er erhielt eine Strafanzeige. Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

