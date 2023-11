Hagen sucht die eierlegende Wollmilchsau mit Kulturverstand

Dr. Tayfun Belgin (links) ist ohne Zweifel international gut vernetzt. So hat der Direktor des Osthaus-Museums Hagen den Schauspieler Sylvester Stallone für eine Ausstellung in Hagen „an Land gezogen“.

Hagen Die Stellenausschreibung ist raus: Für den Fachbereich Kultur wird ein neuer Chef bzw. eine neue Chefin gesucht - ein Allround-Genie

Also hat es doch noch vor dem Jahreswechsel geklappt: Die Stelle von Dr. Tayfun Belgin, seines Zeichens nicht nur Direktor des Osthaus-Museums, sondern auch Fachbereichsleiter Kultur, wurde von der Stadt zur Neubesetzung ausgeschrieben.

Nun nennt sich der umgestrickte Bereich allerdings „Fachbereich Museen und Archive der Stadt Hagen“. Eigentlich wäre Belgin schon im vergangenen Jahr in den Ruhestand getreten, doch er verlängerte und wird wohl auch noch einige Wochen im neuen Jahr im Kunstquartier wuseln.

Der neue Leiter oder die neue Leiterin des „Fachbereichs Museen und Archive der Stadt Hagen“ soll „auf vielen Hochzeiten tanzen“. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Schließlich wird (Pardon!) kein „kleiner Angestellter“ für die frei werdende Stelle gesucht, sondern eine erfahrene Führungskraft, der, so ist in der Stellenausschreibung zu lesen, „der Folkwang-Gedanke und der Hagener Impuls schon einmal begegnet sind“. Und „in der bundesweiten oder gar internationalen Kunstszene“ solle der Bewerber natürlich auch gut vernetzt werden.

Frauen erhalten den Vorzug

Apropos Bewerber: Da die Stadt Hagen einen höheren Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen anstrebt, erhalten Bewerberinnen beim Vorliegen gleicher Qualifikation den Vorzug. Also – Frauen vor! Wenn doch schon Interessenbekundungen von Frauen so herzlich willkommen sind...

Der oder die neue Chefin des Fachbereichs soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt starten und sich um das Osthaus Museum, das Stadtmuseum, welches im kommenden Jahr eröffnet werden soll, außerdem um das Archäologiemuseum im Wasserschloss Werdringen, um den Hohenhof, das Riemerschmidhaus und um das Stadtarchiv kümmern.

Klingt, als suche die Stadt nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Wir drücken die Daumen.

Weitere Infos: Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist unbefristet. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Dezember. Die ausgewählte Person soll den Fachbereich mit ca. 30 Planstellen und einem Haushaltsvolumen von etwa 3 Millionen Euro leiten.

