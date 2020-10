Hagen: Supermarkt-Rangelei wird zum Fall für die Polizei

Eine Kunden-Rangelei in einem Hasper Supermarkt wir zu einem Fall für die Hagener Polizei.

Haspe. Ein Kunden-Streit an einer Supermarkt-Kasse in Hagen Haspe ist zu einem Fall für die Polizei eskaliert.

Die Hagener Polizei sucht Zeugen für eine handfeste Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 21.45 Uhr an einer Hasper Supermarktkasse in der Vollbrinkstraße.

Unmittelbar vor einem 29-jährigen Hagener hatte ein Mann seine Ware bezahlt und packte diese langsam ein. Nach bisherigen Erkenntnissen staute sich die Ware der beiden Beteiligten und der junge Mann wollte seinen Teil schneller einpacken. Der vor ihm befindliche Mann habe ihn zunächst mit dem Ellenbogen zur Seite geschubst. Im weiteren Verlauf beleidigte der Unbekannte den Hagener und schlug mit der Faust nach ihm. Es kam zu einem Gerangel, bis die Security des Marktes einschritt. Der unbekannte Beteiligte der Auseinandersetzung entfernte sich mit einem weiteren Mann, der hinzugekommen war. Beide hatten den 29-Jährigen zuvor weiter beleidigt.

Zwei Täterbeschreibungen

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 34 bis 36 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kurze, lockige, weiße Haare, weißer Dreitagebart, kräftige Statur. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung trug der Mann eine graue Jacke sowie eine weiße Leinenhose. Die zweite Person war etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, trug kurze schwarz-graue Haare und war ebenfalls von kräftiger Statur. Im Supermarkt trug er eine schwarze Jacke und einen grauen Pullover. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der Männer: 986 2066.