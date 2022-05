Hagen: Synode mit Videobotschaft aus der Quarantäne

Haspe. Der Superintendent konnte nicht persönlich kommen. Er hatte Corona. Er führte trotzdem durch die Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises.

Es wäre die erste Synode gewesen, die Henning Waskönig nach seiner Wahl zum Superintendenten in Präsenz geleitet hätte. Doch der Corona-Test machte ihm am Morgen einen Strich durch die Rechnung. Nach knapp einer Woche in Quarantäne war das nicht unwahrscheinlich – und so erschien Henning Waskönig nicht in Person, dafür aber mit seinem aufgezeichneten Bericht auf der Leinwand im Gemeindehaus in Haspe. „Wenn sie diesen Bericht sehen, hat es mit dem Freitesten leider nicht geklappt“, eröffnete Waskönig seine Ansprache. Wie schön und gut sei es aber doch, dass die Synode in Präsenz stattfinden könne. „Wir gewöhnen uns wieder an die Nähe.“

Ein großer Gewinn

Für seine Ausführungen zu Nähe und Distanz griff er den Titel des neuen Buches des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani auf: Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. „Für mich ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel meine Begrüßungstour durch den Kirchenkreis ein großer Gewinn. Ich komme näher heran an das, was die Menschen bewegt. Schritt für Schritt.“ Einen Schritt näher zu kommen – das klinge für die einen überschaubar. Das sei aber auch machbar. „Wir müssen versuchen, alle mitzunehmen, und wir dürfen nicht bummeln.“ Ein gutes Beispiel sei die Hilfe für Geflüchtete, die in vielen Gemeinden geschieht. Dazu kämen gesellschaftspolitische und weltgeschichtliche Veränderungen - und die Unzulänglichkeiten des eigenen Systems. Fest stehe für ihn: „Die Kirche von morgen muss eine sein, die nah bei den Menschen und nah bei Gott ist. Für die wichtigen Botschaften reichen manchmal wenige Worte. Wesentlich sind eine nahbare Verkündigung und ein geerdeter Glaube.“

+++ Lesen Sie auch: Früherer Luftschutzstollen an der B7 in Hagen freigelegt +++

Schutzkonzept entwickeln

Im Anschluss an den Bericht des Superintendenten stand die Wahl der theologischen Stellvertreter für die Landessynode auf dem Programm. Hier wurden Pfarrerin Katharina Eßer (Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde) als 1. und Pfarrerin Leska Meyer (Ev. Kirchengemeinde Herdecke und Ev. Kirchengemeinde Volmarstein) als 2. Vertreterin gewählt.

+++ Lesen Sie auch: Faustschläge, Kopfnuss – Radlerin in Hagen hatte nur geklingelt +++

Schutz vor sexualisierter Gewalt

Punkt 6 auf der Tagesordnung: Das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Hierzu referierte Anja Kersting, die in diesem Kontext seit dem 1. Februar 2022 als Multiplikatorin in den Ev. Kirchenkreisen Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm zusammen mit Präventionsfachkraft Peter Unger arbeitet. Die beiden beraten, begleiten und unterstützen Leitungsgremien wie etwa Presbyterien und die Kreissynodalvorstände bei der Erstellung von Schutzkonzepten, die bis März 2024 für jede Kirchengemeinde vorliegen sollen. Anja Kersting: „Mir ist klar, dass viele Aufgaben vor uns liegen.“ Kirche müsse vor allem Schutzraum sein. „Ein sicherer Ort, an dem Menschen gefördert und in ihrer Entwicklung begleitet werden, geschützt vor sexuellen Übergriffen und Gewalt.“

Aus der Synode kam vor allem die Frage nach der Leistbarkeit für die Gemeinden. Konzepte müssten zentral erstellt werden, um den Arbeitsaufwand nicht zu hoch werden zu lassen. „Es gibt Bausteine für die Konzepte“, so Anja Kersting. „Aber wir müssen uns vor Ort auseinandersetzen, und es muss Leute geben, die es in die Hand nehmen.“ Nur so könne Leben in die Sache kommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen