Auch ein Hilfsprojekt in Kenia wird von der Georg-Kraus-Stiftung mit Sitz in Hagen unterstützt.

Weltweites Engagement Hilfe für Kinderheim in Kenia und Altenprojekt in Hagen

Hagen. Ein Kinderheim in Kenia und ein Lebensmittel-Projekt in Afrika unterstützt die Georg-Kraus Stiftung. Aber auch Hilfsprojekte in Hagen.

Weltweite Hilfe und Unterstützung vor Ort – das hat sich die Georg Kraus Stiftung auf die Fahne geschrieben: Die Georg Kraus Stiftung (GKS) unterstützt seit vielen Jahren Hilfsprojekte auf der ganzen Welt. Aber auch in Hagen bringt sich die Stiftung, die vor 27 Jahren von der Familie Kraus, den Betreibern des Reiseveranstalters Wikinger mit Sitz in Hagen-Haspe, gegründet wurde, ein.

Wohnen direkt am Fluss

Konkret: Die Stiftung hat vor einigen Jahren das „Haus für gemeinsames Wohnen im Alter“ am Elbersufer errichtet. In dem Gebäude, in der Nähe des früheren Heyda-Werkes, befinden sich 15 Wohnungen.

Es handelt sich hierbei um sozialen Wohnungsbau, sprich, die Menschen, die dort leben, haben einen Wohnberechtigungsschein. „Wir haben das Haus für jene, die sich sonst das Wohnen direkt am Fluss und so innenstadtnah gelegen, nicht leisten können, errichtet“ erläutert der Vorstandsvorsitzende Erich G. Fritz.

„Haus für gemeinsames Wohnen im Alter“

Und weiter: „Es wurde ein Treppenlift eingebaut, damit auch die Dachterrasse von den älteren Bewohnern erreichbar ist.“ Im vergangenen Jahr hat die Stiftung das „Haus für gemeinsames Wohnen im Alter“ mit 45.000 Euro unterstützt.

Ein ähnliches Wohnprojekt wird seit 2008 in Solingen gefördert. Und auch die Unterstützung eines zweiten lokalen Projektes liegt Fritz und seinem Team besonders am Herzen: Vor gut einem Jahr wurde die „Villa Elisa“ in Hagen-Haspe eingeweiht.

Gemeinsam mit der Deutsch-Indischen Gesellschaft Hagen kümmert sich die GKS um die Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung in Kerala (Süd-Indien). Foto: Georg Kraus Stiftung

Zur Erläuterung: Die frühere, denkmalgeschützte Eversbusch-Villa wurde aufwendig saniert. Durch eine Zustiftung von Anne Kraus konnte die Idee, dort eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke einzurichten, realisiert werden. Jüngst stellte die GKS ihre Jahresbilanz 2022 vor und berichtete über aktuelle Projekte.

Keine Gewinnbeteiligung von Wikinger Reisen für das Geschäftsjahr 2020/ 2021

„Das Berichtsjahr ist davon gekennzeichnet, dass die Stiftung durch das erst allmählich wieder anlaufende Reisegeschäft keine Gewinnbeteiligung von Wikinger Reisen für das Geschäftsjahr 2020/ 2021 erhalten konnte“, blickt Fritz zurück. Der Gewinnvortrag verringerte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich von 1,1 Millionen auf 700.000 Euro. Die Bilanzsumme sei jedoch (auch durch die Zustiftung von Anne Kraus) auf über 11 Millionen Euro gestiegen.

Treue Spender

Fritz fährt fort: „Da uns die Spender der Stiftung auch während der Pandemie treu geblieben sind, konnten wir unsere Projektförderung gegenüber 2021 sogar etwas erhöhen.“ Allerdings wurde der Fokus der Förderung verändert, „Während es in den Vorjahren darum ging, weltweit Schul- und Bildungsprojekte zu unterstützen, muss es heute darum gehen, Menschen mit Nahrung zu versorgen“, bringt es Projekt-Koordinatorin Cristina Silva-Braun auf den Punkt.

Die Georg-Kraus-Stiftung, gemeinnützige Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit mit Sitz in Hagen, blickt auf das Jahr 2022 zurück und zieht Bilanz. Im Bild (von links) Projekt-Koordinatorin Cristina Silva-Braun, Vorstandsvorsitzender Erich G. Fritz und Stiftungssprecherin Julia Dettmann. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und weiter: „Die Hungersnot in vielen Ländern steigt, wichtige Importe von Saatgut und Lebensmitteln funktionieren nicht, politische Unruhen nehmen zu, die Gewalt gegenüber Frauen und Kindern steigt, genau wie die Kinderarbeit.“ Früher hätte die Stiftung u.a. den Bau von Schulen und Kitas gefördert, heute unterstütze man z.B. Landwirtschaftsprojekte mit dem Fokus auf „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Projekte in drei Kontinenten gefördert

Die GKS hat 2022 Projekte in drei Kontinenten mit 305.000 Euro gefördert. Für Projekte in Afrika wurden 156.000 Euro, für Projekte in Asien 101.000 Euro und für Projekte in Lateinamerika für 47.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Und drei Projekte, die ihren Ursprung in Hagen haben, werden ebenfalls von der Stiftung unterstützt: So ist der Hagener Verein „Jona“ seit 2016 in einem Kinderheim in Kenia („Haven of Hope“) tätig und kümmert sich dort um die Wasserversorgung und die Installation von Toiletten und Duschen. Die GKS übernimmt das Schulgeld für alle Kinder, die im Heim leben und sorgt für eine tägliche warme Mahlzeit. 9000 Euro fließen in das Projekt.

Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung

Die Deutsch-Indische Gesellschaft Hagen hat sich die Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung in Kerala (Süd-Indien) auf die Fahne geschrieben. Die GKS steuert u.a. für die Ausstattung der Behindertenwerkstatt 12.000 Euro bei.

Der Hagener Förderkreis „Faire Kita“ kümmert sich um die nachhaltige Ernährungssicherung in einem Gebiet in Namibia. So werden dort Gemeinschaftsgärten sowie Backhäuser errichtet und Bienenstöcke aufgestellt. Den dort lebenden Menschen wird dadurch vermittelt, dass eine gesunde Ernährung auch unter schwierigen Bedingungen möglich ist. Die GKS fördert das Namibia-Projekt mit 15.000 Euro.

