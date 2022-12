Hagen: Täter bauen Armaturenbrett aus Mercedes aus

Hagen. Unbekannte Täter haben in Hagen einen Mercedes aufgebrochen und unter anderem das Armaturenbrett ausgebaut. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannter Täter haben zwischen Dienstag, 27. Dezember, und Mittwochmorgen, 28. Dezember, in Hagen einen Mercedes eines 27-Jährigen aufgebrochen. Am Mittwoch gegen 8 Uhr hatte der Besitzer Aufbruchspuren an seinem in der Straße Ginsterheide geparkten Auto festgestellt.

Polizeibeamte erkannten, dass die Täter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen hatte. Anschließend hatte er unter anderem den Bordcomputer, die digitalen Armaturen sowie den Lenkradairbag ausgebaut.

Polizei Hagen sucht Zeugen

Der 27-Jährige sagte den Beamten, dass sein Mercedes am Vorabend gegen 20.00 Uhr noch unbeschädigt war. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

