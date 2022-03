Polizei Hagen: Täter kleben Türschlösser am Gymnasium in Haspe zu

Hagen. Mit Sekundenkleber haben Unbekannte Türschlösser am Christian-Rohlfs-Gymnasium in Hagen zugeklebt. Die Polizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter beschädigten in dem Zeitraum zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen insgesamt 18 Türschlösser am Christian-Rohlfs-Gymnasium in Hagen mit Sekundenkleber und warfen eine Flasche gegen eine Fensterscheibe. Ein 55-jähriger Mitarbeiter der Schule am Ennepeufer in Haspe bemerkte die Beschädigungen am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr.

Die Fensterscheibe, die sich an der Gebäudeseite zur Tillmannstraße befindet, war gesplittert. Die Beamten fanden auf dem Gehweg davor eine zerbrochene Flasche.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

