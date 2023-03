Hagen: Täter knacken Schloss und nehmen teures E-Bike mit

Die Polizei Hagen sucht nach einem Fahrraddieb. Ein teures E-Bike ist am Freitagabend gestohlen worden.

Hagen-Mitte. Fahrraddiebe haben in Hagen zugeschlagen. Die Polizei fahndet nach Tätern, die ein Schloss knackten und ein teures E-Bike mitnahmen.

Unbekannte haben am Freitagabend in der Zeit zwischen 18 und 20.30 Uhr wurde auf der Springe in Hagen ein teures Fahrrad aus einem Fahrradständer gestohlen.

Ein 56-jähriger Mann hatte sein Pedelec dort abgestellt und mit einem Schloss an dem Fahrradständer angeschlossen. Bei seiner Rückkehr hatten die Täter Fahrrad und Schloss entwendet.

Polizei bitte Zeugen um Hinweise

Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec mit roten Applikationen der Marke Centurion im Wert von 4400 Euro. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Fahrrades machen? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 02331 986-2066 zu melden.

