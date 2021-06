Hagen: Täter locken Ehepaar vor Einbruch aus der Wohnung

Ein Einbrecher mit Taschenlampe bei einem Wohnungseinbruch (Symbolfoto). In Hagen lockten Einbrecher ein Ehepaar aus der Wohnung.

Hagen-Mitte. Mit einem ungewöhnlichen Trick lockten die Einbrecher ein Ehepaar aus der Wohnung in der Innenstadt. Die Täter stehlen Gold und Bargeld.

Mit einem Anruf haben Einbrecher ein Ehepaar aus ihrer Wohnung in der Hagener Innenstadt gelockt – die Täter erbeuteten Gold und Bargeld. Der 38-jährige Bewohner erhielt am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser sagte ihm, dass die Familie etwas am Bahnhof abholen müsse.

Der Aufforderung kamen die 26-Jährige und ihr Mann nach und verließen die Wohnung in der Haldener Straße. Als sie gegen 19.30 Uhr zurück nach Hause kamen, war die Wohnungstür aufgebrochen. Sie stellten schnell fest, dass Gold und Bargeld gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 02331/9862066.

