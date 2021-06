Hagen: Täter schlagen mit Eisenstange auf 27-Jährigen ein

Hagen-Mitte. Ein 27-Jähriger wird in Hagen von zwei jungen Männern verfolgt und brutal angegriffen. Er wird leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es Samstagnacht am Graf-von-Galen-Ring gekommen: Zunächst wurde ein 27-jähriger aus Herdecke von zwei jungen Männern (21 und 22) aus Hagen verfolgt.

Die beiden Täter drückten den Herdecker an eine Hauswand. Während einer der Täter mit einer Eisenstange auf den 27-Jährigen einschlug, attackierte der andere Täter das Opfer mit Schlägen und Tritten. Der Herdecker wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter wurden im Rahmen der Fahndung von der Polizei gestellt und in Gewahrsam genommen.

