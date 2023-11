Hagen: Tagesklinik weg - Klinik-Änderungen schreiten voran

Hagen. Nun hat die renommierte Tagesklinik der Psychiatrie in Boele den Standort verlassen und ist aktuell in Iserlohn zu finden. Wie es weitergeht.

Die Klinik für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Psychoanalyse vom Katholischen Krankenhaus Hagen ist nun am Bethanien Krankenhaus in Iserlohn zu finden. „Hier sind wir voraussichtlich die nächsten zwei Jahre beheimatet“, sagt Chefarzt Dr. Christian Dürich, „danach sind wir wieder in Hagen beheimatet.“

Während sich die Station in der zweiten Etage im Haupthaus befindet, ist die Tagesklinik im gegenüberliegenden Gebäude untergebracht. „Wir haben hier das gesamte Erdgeschoss und Platz für zehn Patientinnen und Patienten“, sagt Christian Dürich. Außer den normalen Therapiezimmern gibt es hier auch extra Räumlichkeiten zum Beispiel für Kunst- oder Musik-Therapie. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und ich habe den Eindruck, dass es unseren Patientinnen und Patienten genau so geht.“

Gute Anbindung an die A46

Durch die direkte Anbindung an die A46 ist die Klinik gut für Hagener Patientinnen und Patienten und deren Angehörige gut zu erreichen. Die Klinik für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Psychoanalyse war bis zuletzt im St.-Johannes-Hospital in Hagen-Boele beheimatet. Der Standort wird derzeit von dem Katholischen Krankenhaus Hagen sukzessive leergezogen.

Bisher teilte sich die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Katholischen Krankenhaus gGmbh (KKH)auf zwei Standorte – Elsey und Boele – auf. Zum Sommer nächsten Jahres wird der Standort nun in Elsey gebündelt. Dafür laufen die baulichen Maßnahmen auf Hochtouren. Die KKH hat das traditionsreiche Johannes-Hospital in Boele aufgegeben. Es ist mittlerweile geschlossen. Die Katholischen Krankenhaus gGmbH wird am Ende der Umstrukturierungen mit zwei Standorten im Stadtgebiet verbleiben: dem Josefshospital in Hagen und dem Zentrum für seelische Gesundheit. Einen Überblick über alle Veränderungen gibt es hier

Agaplesion schluckt mehrere Abteilungen

Kardiologie, Innere Medizin, Neurologie und Schmerztherapie wurden und werden von Agaplesion übernommen und an das Allgemeine Krankenhaus verlagert. Darüber hinaus wechselt auch die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie, die bislang im katholischen St.-Josefs-Hospital untergebracht war, in Agaplesion-Trägerschaft. Die Klinik in Altenhagen an sich bleibt mit den übrigen Abteilungen bei der Katholischen Krankenhaus Hagen GmbH (KKH). Im Gegenzug für die Aufgabe des St.-Johannes-Hospitals übernehmen die Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis Abteilungen von der Agaplesion-Klinik Bethanien, die dann an das St-Elisabeth-Hospital Iserlohn verlegt werden. Das betrifft dort Kardiologie, Gynäkologie und Gastroentologie. Die Abteilung für Geriatrie wird an das St. Vincent-Hospital Menden verlagert.

