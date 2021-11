Hagen: Tankbetrüger verschwindet mit falschem Kennzeichen

Altenhagen. Ein Spritdieb hat in Hagen sein Auto betankt und kann sich ohne zu bezahlen unerkannt aus dem Staub machen.

Ein Tankbetrüger hat sich am Freitagabend in Altenhagen erfolgreich aus dem Staub gemacht. Der Unbekannte betankte zunächst seinen Auto. Nachdem der Wagen gefüllt war, stieg der Mann wieder in das Fahrzeug und entfernte sich zügig in unbekannte Richtung, ohne den Betrag zu bezahlen. Der Tankstellenpächter konnte die Videoaufzeichnung sichern. Dabei stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen bereits in der vergangenen Woche an einem anderen Fahrzeug entwendet worden war.

