Hagen: Tanzvideo von AKH-Pflegekräften geht viral

Hagen. Mit einem Tanzvideo wollen die Pflegekräfte vom AKH in Hagen ein schönes Zeichen in der schwierigen Corona-Zeit setzen. Ihr Video geht viral.

Ein Video von Mitarbeitern des Allgemeinen Krankenhauses Hagen (AKH) geht gerade in den sozialen Medien viral: Zu sehen sind dort zahlreiche Pflegekräfte von unterschiedlichen Stationen des Krankenhauses, die – natürlich mit dem entsprechenden Corona-Abstand und Mund-Nasenschutz – auf dem Hubschrauberlandeplatz voller Freude zum bekannten Lied des südafrikanischen Künstlers „Master KG“ tanzen.

Sie klatschen, sie hüpfen, sie lachen. „Für die Lebensfreude und gegen die Krise. Das AKH tanzt und zaubert (hoffentlich) nicht nur allen Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht in diesen nicht einfachen Zeiten“, lautete dabei das Motto der Krankenhaus-Mitarbeiter, erklärt Sprecherin Maren Esser.

Aktion schlägt Wellen

Die Idee zur Aktion ist leicht erklärt. „Weltweit findet derzeit die #jerusalemachallenge statt und geht viral“, erklärt Sprecherin Maren Esser. Gemeinsam tanzen dabei Menschen mit Abstand und grooven sich mit purer Lebensfreude durch die Pandemiezeit. Tausende Videos gehen dazu derzeit durch das Netz, werden hundertfach geteilt und kommentiert, von Menschen, die den Mitarbeitern in dieser Zeit Mut zusprechen und sich für ihre Leistungen in der Coronazeit bedanken wollen. Darunter ist jetzt auch das Video aus Hagen.

„Auch wir halten zusammen und haben uns schnell dazu entschlossen, uns an der Aktion zu beteiligen. Wir finden die Idee einfach schön“, erklärt Maren Esser den Hintergrund. Ein besonderer Dank gehe dabei an die Pflegestation 24 des Krankenhauses. Die Mitarbeiter dieser Station hatten die Idee in Hagen angestoßen und organisiert.

„Wir haben dann ganz schnell ganz viele Mitstreiter von den verschiedensten Stationen gefunden, die gestern gegen das graue Dezemberwetter angetanzt haben“, sagt die AKH-Sprecherin und lacht. Dafür hätten alle Tänzer vorher fleißig entweder zuhause, oder in kleinen Gruppen auf den Gängen des Krankenhauses geprobt – natürlich unter Coronabedingungen.

Welle an Reaktionen erreicht das AKH

Eins dieser Probevideos ist auch in dem vierminütigen Facebook-Video zu sehen. „Die Mitarbeiterinnen der Station 24 üben dort auf einem Gang. Wir wollen damit einfach ein paar freudige Eindrücke aus den sonst so tristen Zeiten teilen“, betont die Sprecherin über den Zusammenschnitt. Aber dass das Tanz-Video auf Facebook so eine Welle an Reaktionen auslöst und in Hagen viral geht, damit hätte niemand am AKH gerechnet.

„Wir waren wirklich sehr überrascht. Uns haben unfassbar viele positive Rückmeldungen von Hagenern erreicht, das Video wurde mehr als 550 Mal geteilt. Das hat uns alle wirklich sehr gefreut und ist ein schönes Zeichen an unsere Mitarbeiter.“