Hagen: Tausende suchen auf Ausbildungsmesse nach Traumjob

Hagen. Nach Corona können Schüler auf der Ausbildungsmesse Hagen Berufe kennenlernen. Über Chancen und Ansprüche der Arbeitgeber.

Eigentlich ist der Mann neben dem schnittigen Sportwagen bajuwarischen Ursprungs so ein Paradebeispiel. Er hatte nach der Schule keine Ahnung, in welche Richtung es mal gehen soll. „Ehrlich“, sagt Marius Steih, „ich hatte das Fachabi in der Tasche, aber keine Idee.“ Dann aber meldet er sich zum Praktikum, lernt seinen jetzigen Arbeitgeber in vielen Facetten kennen, entschließt sich zu einer Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement und steht nun auf der Ausbildungsmesse in Hagen an einem Stehtisch.

Steih steht hier, weil er weiß, wie junge Menschen ticken, die kurz vor dem Schulabschluss stehen. Die kommen vorbei, bestaunen den Blickfang, einen schnittigen BMW mit den schwarz-glänzenden Felgen, und kommen mit ihm ins Gespräch. Steih ist einer von 220 Auszubildenden bei Procar. Und diese Stellen – verteilt auf ganz Nordrhein-Westfalen – wollen mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder besetzt werden.

Stellenbesetzung als Herausforderung

Ein Unterfangen, das für viele Unternehmen immer mehr zu einer Herausforderung wird. Denn die Zahl der potenziellen Bewerber sinkt. Was denjenigen, die auf der Suche sind, in die Karten spielt. Und auf der anderen Seite steigen in vielen Branchen die Ansprüche. Was es nicht einfacher macht, aus den Kandidaten auch noch jene zu filtern, die tatsächlich geeignet sind.

Am Mercedes-Stand informieren sich Schüler über den Beruf des KfZ-Mechatronikers. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Procar und Steih – das scheint ein solcher Treffer zu sein. „Ich bin im ersten Ausbildungsjahr“, erzählt der 21-Jährige, dessen Beruf man wohl vor kurzem noch als Bürokaufmann bezeichnet hätte, „und es macht echt Spaß. Ich gehe jeden Tag gerne zu Arbeit.“

Ansturm von tausenden Schülern

Das gilt für die allermeisten, die hinter den Tischen an den Ständen stehen und die sich über den Tag verteilt einem wahren Ansturm von tausenden Schülern gegenüber sehen. „Es ist doch toll, dass so etwas nach zwei Jahren Corona wieder möglich ist“, sagt Sylvia Meuser, die für Personal und Ausbildung bei der Stadt Witten verantwortlich zeichnet. „Der direkte Kontakt, das Anfassen, das Ausprobieren – das ist doch etwas ganz anderes, als irgendwelche Digitalkonferenzen.“

Auch am Stand der Dachdeckerinnug Hagen können Schüler anpacken. Tom Buschak, Dachdeckerlehrling bei Hans Hötte, zeigt, wie es geht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Also ist sie mit einem kleinen Tross der Stadt Witten auf fremdes Terrain gekommen – auf das Elbersgelände in Hagen. Hier ist ein Stand aufgebaut, an dem Jugendliche anpacken und Pflastersteine verlegen können. „Wir suchen vor allem junge Menschen, die im Bereich Straßenwärter oder Gärtnerei eine Ausbildung machen wollen“, erklärt Sylvia Meuser, „wenn sie einmal die Hemmungen überwunden haben und selbst tätig werden, spürt man, wie sie eine Grenze überschreiten. Die Resonanz ist super.“

Virtuelle Realität zum Einstieg

Eine Einschätzung, die auch Michael Harde, Vorstand der Malerinnung und selbstständiger Malermeister, teilt. Mit einer Virtual-Reality-Brille und einer Spritzpistole in der Hand können die Schüler hier Erfahrungen sammeln. „Das erleichtert mit Sicherheit den Zugang“, sagt jener Mann, der von seinem Beruf schwärmt und erklärt, dass ein Maler eben weit mehr sei als derjenige, der lediglich Farbe auf Wände auftrage. „Wir reden heute beispielsweise über aufwändige Sanierungen oder Betoninstandsetzung.“

Florian Kessel ist Ausbildungsleiter bei Procar: Auch am Stand des BMW-Händlers setzt man auf eine Virtual-Reality-Brille. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auf der anderen Seite weiß Harde eben auch um die Probleme im Handwerk Nachwuchskräfte zu rekrutieren. „Dabei rede ich nicht über meinen Betrieb, aber ich kenne die Klagen aus der Branche“, sagt Harde, „für uns ist die Messe eine gute Gelegenheit, zu zeigen, dass es das Handwerk noch gibt. Die Verdienstmöglichkeiten sowohl in der Ausbildung als auch als Geselle sind nicht schlecht. Aber wir sind auch sehr darauf bedacht, dass sich nicht nur jene melden, die sonst nirgendwo eine Stelle bekommen.“

Der direkteste Weg in die Selbstständigkeit

Unterstütz wird er dabei von Jasmin Strassburger, die in Sachen Lehrstellenvermittlung bei der auch für Hagen zuständigen Kammer in Dortmund arbeitet. Im Grunde gelte noch immer der Spruch, dass das Handwerk einen goldenen Boden habe.

Sylvia Meuser ist bei der Stadt Witten für Personal und Ausbildung verantwortlich. Die Stadt sucht vor allem Auszubildende im Bereich Straßenwärter. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Es gibt kaum eine Branche, in der man so direkt den Weg von der Lehre in die Selbstständigkeit gehen kann“, sagt jene Frau, die im Grunde 130 Ausbildungsberufe gleichzeitig vertritt, und verweist darauf, dass es im Kammerbezirk auch für das kommenden Ausbildungsjahr noch viele unbesetzte Stellen gebe. „Interessenten können sich gerne bei uns melden. Wir vermitteln zwischen ihnen und den Betrieben.“

