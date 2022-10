Hagen: Taxi kracht gegen Laterne – zwei Schwerverletzte

Elsey. Eine Taxifahrerin und ihre 82-jährige Mitfahrerin wurden bei einem Unfall in Hohenlimburg schwer verletzt. Der Wagen krachte gegen eine Laterne:

Eine Taxifahrerin und eine 82-jährige Seniorin wurden bei einem Unfall in Hohenlimburg schwer verletzt: Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, befuhr die 53-jährige Taxifahrerin mit ihrem Mercedes und der 82-jährigen Frau als Fahrgast die Elseyer Straße in Fahrtrichtung Elsey.

Kurz vor der Einmündung Henkhauser Straße kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Das Fahrzeug drehte sich beim Aufprall um 90 Grad und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Beide Insassen schwer verletzt

Beide Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Laterne wies erhebliche Beschädigungen auf und wurde durch die Stadt Hagen notgesichert. Der gesamte Sachschaden wird von der Polizei auf 30.000 Euro geschätzt. Die Elseyer Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

