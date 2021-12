Hagen: Taxi prallt gegen Laternenmast – Fahrgast verletzt

Ein Taxi ist auf der Körnerstraße in Hagen gegen einen Laternenmast geprallt

Hagen. Auf der Busspur in der Körnerstraße stoßen ein Taxi und ein Ford zusammen. Der Taxifahrer will ausweichen - und prallt gegen einen Laternenmast.

Ein Taxi-Gast ist bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Körnerstraße/Grabenstraße in Hagen leicht verletzt worden – das Taxi prallte gegen eine Straßenlaterne.

Unfall in Hagen: Ford-Fahrer will sich in Verkehr einordnen

Das Taxi fuhr nach bisherigen Ermittlungen am späten Montagnachmittag auf der Busspur in Richtung Innenstadt. Ein 22-Jähriger wollte sich mit seinem Wagen in den Verkehr einordnen und hierbei die Busspur passieren. Dort stieß er mit dem Taxi zusammen, das bei einem Ausweichversuch nach rechts gegen eine Straßenlaterne prallte.

Der 32-jährige Taxifahrer und der Fahrer des Fords blieben unverletzt. Eine 37-Jährige, die als Fahrgast im Taxi saß, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

