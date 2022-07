Hagen: Taxifahrer zeigt Mittelfinger, Anzeige wegen Nötigung

Boele. Ausgebremst und Mittelfinger gezeigt: Nach einer brenzligen Situation im Kreisverkehr erstattet eine 24-Jährige Anzeige gegen einen Taxifahrer.

Eine 24-Jährige hat Anzeige gegen einen Taxifahrer erstattet, der sie ohne ersichtlichen Grund ausgebremst und ihr den Mittelfinger gezeigt hat.

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr fuhr die junge Frau auf dem Boeler Ring in den Kreisverkehr ein. Ihr kam dabei ein Taxi entgegen, das ebenfalls schnell in den Kreisverkehr einfuhr. Die Hagenerin bremste stark und konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Die Frau gab bei der Polizei an, dass sie gehupt habe, um auf sich und die Situation aufmerksam zu machen.

Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr

Im weiteren Verlauf sei sie dann von dem Fahrer auf der Schwerter Straße ohne ersichtlichen Grund ausgebremst worden. Der Mann zeigte ihr zudem an einer Kreuzung den Mittelfinger, als beide Autos nebeneinander standen. Die 24-Jährige merkte sich die Taxinummer und das Kennzeichen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung.

