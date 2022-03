Hagen: Telefonbetrüger geben sich als Gerichtsvollzieher aus

Hagen. Mit einer neuen Masche versuchen Telefonbetrüger, Menschen in Hagen um ihr Geld zu bringen.

Betrüger haben sich in Hagen als Gerichtsvollzieher ausgegeben und die Zahlung von Bargeldbeträgen gefordert: Gegen 12.35 Uhr erhielt ein Senior (81) am Dienstag in seiner Wohnung im Pfefferstück den Anruf von einem Unbekannten. Dieser sagte, dass er beim Amtsgericht arbeite und von einem Anwalt zur Vollstreckung eines Zahlungsbefehls beauftragt wurde.

Der Betrüger drohte dem 81-Jährigen mit der Sperrung seines Kontos und erfragte dazu Daten wie die Kontonummer. Diese Information gab der Hagener nicht heraus und sagte dem Mann am anderen Ende der Leitung, dass er die Polizei anrufen werde. Daraufhin beendete der Täter das Gespräch.

Polizei dokumentiert gleich mehrere Fälle in Hagen

Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Im weiteren Verlauf des Tages wurden der Polizei weitere Fälle dieser Art bekannt.

„Es wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich auch hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten wie zum Beispiel Kontonummern heraus. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Telefonat und merken Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, falls diese angezeigt wird. Kontaktieren Sie die Polizei und bringen Sie den Vorfall zur Anzeige“, betont die Polizei noch einmal.

