Hagen: Telefonzellen sind reif für das Museum

Eine der letzten Telekom Telefonzellen steht am Märkischer Ring in Hagen.

Hagen Die Deutsche Telekom wird auch in Hagen nach und nach sämtliche öffentliche Telefone abbauen. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht.

Das Zeitalter der Telefonzellen in Deutschland ist bereits seit Januar 2023 beendet – damit auch in Hagen. Das teilt die Deutsche Telekom auf eine Anfrage der Redaktion mit. Von über 160.000 öffentlichen Telefonen in Deutschland seien bereits über 90 Prozent abgebaut worden. Verblieben seien noch rund 12.000 öffentliche Telefone, welche nun ebenfalls alle abgeschaltet wurden.

Wann welcher Standort in Hagen abgebaut wird, werde das Unternehmen den Kommunen rechtzeitig vorab mitteilen. Aussagen zur Reihenfolge beim Abbau und ein genaues Datum seien aufgrund der Menge an Standorten und des hohen Koordinierungsaufwands nicht möglich. Wie viele Stelen oder Zellen es in Hagen noch gibt, kann die Telekom nicht beantworten. Die Nachfragen zu diesem Thema seien so hoch, dass man grundsätzlich keine individuellen Zahlen und Details zu den öffentlichen Telefonen in einzelnen Städten nenne. Der individuelle Rechercheaufwand sei nicht leistbar.

Bedraf nicht mehr vorhanden

Generell sei der Bedarf seit Jahren stark rückläufig. Auch eine Verpflichtung zum Betrieb öffentlicher Telefone bestehe seit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes Ende 2021 nicht mehr. Der Gesetzgeber habe erkannt, dass aufgrund der geringen Nutzung die öffentlichen Telefone nicht mehr zu einer Grundversorgung beitragen.

Die Gründe für den Abbau der öffentlichen Telefone seien vielschichtig. Mit dem Mobilfunk habe heute jeder die Möglichkeit, seine „persönliche Telefonzelle“ dabei zu haben. Die Nutzung der öffentlichen Telefonie sei somit gegen Null gegangen, der Service sei unwirtschaftlich. So wurde an rund einem Drittel der öffentlichen Telefone, also 3800 Standorten, in den letzten Monaten vor der Deaktivierung kein einziges Gespräch geführt.

Abbau der Telefonzellen schrittweise

Die Außerbetriebnahme und der Abbau der öffentlichen Telefone erfolge nun schrittweise. Im ersten Schritt wurde am 21. November 2022 zunächst die Münzzahlung an den Fernsprechern bundesweit deaktiviert. Ende Januar 2023 wurde dann auch die Zahlungsfunktion mit Telefonkarten an den öffentlichen Telefonen eingestellt.

Ein Kauf einer alten Telefonzelle sei übrigens nicht mehr möglich. In der Vergangenheit habe die Deutsche Telekom alte Telefonzellen aufgearbeitet und an Interessierte verkauft. Die gelben Zellen seien längst ausverkauft und für die Rest-Exemplare der grau-magenta-farbenen Variante gebe es lange Wartelisten. Nostalgiker könnten sich aber in Frankfurt am Main im Museum für Kommunikation Frankfurt weit über 50 Objekte rund um die öffentliche Telefonie ansehen.

