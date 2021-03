Hagen: Temperaturanstieg um 38 Grad in nur zwei Wochen

Hagen. Wetterexperte Bastian Rissling hat für uns das Februarwetter beleuchtet. Warum der Februar ein Monat der Extreme war.

Der Februar war ein Monat der Extreme. Von tiefstem Winter mit Schnee und Eis bis hin zum Frühling mit viel Sonne war alles dabei. Der Monat startete noch sehr mild mit teils zweistelligen Höchstwerten und viel Regen. Zur Monatsmitte hin gab es jedoch einen markanten Kälteeinbruch wie zuletzt im Jahr 2012, der von Eisregen und Schneefall begleitet wurde. Auch wenn die Mengen in unserer Region relativ gering blieben, summierte sich die Schneehöhe auf bis zu 11 Zentimeter. In den klaren und langen Nächten konnte es über den Schneeflächen sehr stark abkühlen.

-17 Grad Celsius

war das Temperaturminimum im Stadtgebiet, das am 10. Februar in Dahl und in der Selbecke mit unter -17 Grad registriert wurde. In Bodennähe über der Schneedecke sanken die Werte sogar auf bis zu -20 Grad. Auch tagsüber herrschte oft mäßiger Dauerfrost. Am 9. wurde auf den höchsten Lagen des Stadtgebiets nur ein Maximum von minus 8 Grad gemessen. Nach Monatsmitte wurde es allerdings rasch wärmer. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen.

20,7 Grad Celsius

war das Temperaturmaximum, das am 24. in Kabel erreicht wurde. Innerhalb von zwei Wochen gab es somit also einen Temperaturanstieg von über 38 Grad! 3,7 Grad Durchschnittstemperatur wurde an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm gemessen. Das waren 0,9 Grad über dem langjährigen Mittel der nun gültigen Klimareferenzperiode von 1991-2020. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die fünfzehn Wetterstationen im Verbund vom Wetternetz-Hagen, lag mit 4,0 Grad sieben Zehntel über dem NRW-Durchschnitt.

Als Wetterexperte für unsere Zeitung tätig Bastian Rissling ist Hobby-Meteorologe in Hagen. Er besitzt mehrere Wetterstationen im Stadtgebiet und betreibt das Wetternetz Hagen. Bastian Rissling, der seit einigen Jahren auch für unsere Zeitung als Wetterexperte tätig ist, arbeitet in der IT-Branche. Die Sternwarte ist beinahe sein zweites Zuhause.

Am kühlsten war es auf den Dahler Höhen mit 2,5 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 5,0 Grad. Wärmster Ort in NRW innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienst (DWD) war Köln-Stammheim mit 5,5 Grad. An sechs Tagen wurden Tiefstwerte von zum Teil deutlich unter minus zehn Grad gemessen.

75 Liter/m² Niederschlag,

gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm – damit ist der langjährige Mittelwert der Vergleichsperiode von 1991-2020 nahezu erreicht. An 13 Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet.

Am Flugplatz Wahl wurde mit 84 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Stadtgebiet gemessen, in der Innenstadt mit 51 Litern pro Quadratmeter der wenigste. In NRW lag die Spannweite zwischen 32 Liter in der Eifel und 99 Liter in Ostwestfalen.

111 Sonnenstunden

gab es im Februar im Hagener Stadtgebiet. Damit wurde der langjährige Mittelwert um fast 50 Prozent überschritten. An vier Tagen gab es überhaupt keine Sonne. Das NRW-Mittel lag bei 105 Stunden mit einem Maximum von 120 Stunden in Aachen.

89 Kilometer pro Stunde

erreichten die Spitzenböen in Hagen. An 19 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an sechs Tagen stürmisch (> Windstärke 8). In Bad Lippspringe traten mit 80 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.

Aktuelle Wetterdaten und Wetterkameras aus der Stadt gibt es unter www.wetternetz-hagen.de und www.sternwarte-hagen.de