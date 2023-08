Verlässt den Standort in der Hohenzollernstraße 12 in Hagen – das Rottler Seh- & Hörzentrum.

Innenstadt Hagen: Termin steht – Brillen Rottler zieht in neue Räume

Hagen. Das Rottler Seh- & Hörzentrum in der Hagener Innenstadt zieht um. Alles zum neuen Laden und wann der Umzug ansteht.

Schön zu hören, wenn ein Projekt mal glatt läuft beziehungsweise ein Umzug zum geplanten Zeitpunkt erfolgt. Die Rede ist von Brillen und Hörgeräte Rottler; der Optiker zieht in wenigen Tagen von der Hohenzollernstraße 12 in die Elberfelder Straße 37 in Hagen.

Eröffnung am 7. September

Der Umzug, so hieß es vor Monaten, sei für September geplant. Und nun? Feiert Rottler tatsächlich am Donnerstag, 7. September, die Eröffnung am neuen Standort.

Baustellen-Flair herrschte noch Ende Mai in der Elberfelder Straße 37. Nun ist das Ladenlokal bald einzugsbereit. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Seit Ende 2011 ist Rottler mit Optik und Akustik an der Hohenzollernstraße 12 auf 160 Quadratmetern in Hagen vor Ort. Vom 2. bis zum 6. September zieht das Unternehmen um. Ab 7. September 2023 ist es dann an der neuen Adresse Elberfelder Straße 37 im 427 Quadratmeter großen Rottler Seh- & Hörzentrum wieder da.

Paul Rottler, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens mit Hauptsitz in Arnsberg/Neheim, teilte auf Nachfrage unserer Zeitung mit, er habe einen langjähriger Mietvertrag für das Gebäude in der Fußgängerzone unterschrieben.

Das Brillen-Rottler-Team zieht um in die Elberfelder Straße 37 in Hagen. Foto: ROTTLER

Zur Erinnerung: Bis vor einigen Monaten war dort der Herrenausstatter Jean Biani in der Elberfelder Straße 37 (zwischen dem früheren Takko-Laden und einer NKD-Filiale) ansässig.

Das Ladenlokal, das künftig vom Seh- und Hörzentrum Rottler genutzt und komplett neu eingerichtet wird, ist wesentlich größer als die bislang angemietete Fläche.

Wesentlich größere Fläche

„Das Erdgeschoss hat ca. 300 Quadratmeter, die erste Etage, die wir für Sozial- und Nebenräume sowie Lager nutzen, etwa 150 Quadratmeter“, sagt Paul Rottler, der zufrieden ist, dass sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig auf weit größerer Fläche um die Kunden kümmern können.

Holger Riegenhagen ist seit fünf Jahren in Hagen tätig, anfangs als stellvertretender, seit Januar als Filialleiter.

Weitere Infos:

Brillen und Hörgeräte Rottler wird als Familienbetrieb in dritter­ Generation geführt. Paul Rottler ist Inhaber und Geschäftsführer.

110 Rottler-Filialen sind in Deutschland zu finden, die meisten befinden sich in NRW.

U.a. gibt es Brillen und Hörgeräte Rottler in Herdecke und sechsmal in Dortmund. 750 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen.

Acht Augenoptiker sind bei Rottler in Hagen beschäftigt, außerdem zwei Hörgeräteakustiker.

