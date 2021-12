Auch über Weihnachten und zwischen den Tagen gibt es in Hagen Test- und Impfmöglichkeiten

Corona in Hagen

Corona in Hagen Hagen: Test- und Impfmöglichkeiten zwischen den Tagen

Auch Heiligabend, an den Feiertagen und zwischen den Tagen haben Hagener die Möglichkeit, sich in einem Testzentrum auf eine Corona testen oder im Impfzentrum impfen zu lassen. Der Überblick.

Die Testzentren

Corona-Point, Elberfelder Straße: 24. Dezember: 10-12.45 und 13.30 -19.30 Uhr/25.& 26. Dezember 10 -12.45 Uhr und 13.30-18 Uhr /1. Januar: 10-12.45 und 13.30-18 Uhr.

Malteser Hilfsdienst, Boeler Str: 24., 25., 31. Dezember und 1. Januar: 8-14 Uhr, 26. Dezember: 10-15 Uhr.

Westfalenbad, Stadionstr. 15: 24.&31. Dezember: 9-13 Uhr, 25., 26. Dezember sowie 1.&2. Januar: 10-12 und 17-19 Uhr.

AVIE Apotheke im Brandt-Quartier: 24. Dezember: 8-12 Uhr, 27.-30. Dezember: 8-17.45 Uhr und 31. Dezember: 8-12 Uhr.

Elbershallen Drive-In: Feiertags 9-16 Uhr, ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten (siehe Homepage).

Altstadt Apotheke, Voerder Str. 2a: 24. Dezember: 7.30-12 Uhr und 26. Dezember: 9-13 Uhr.

Le Chat Noir, Lange Str. 37: 24. Dezember 11-17 Uhr, 25. und 26. Dezember.: 15-19 Uhr, 31. Dezember: 12-17 Uhr.

Übersicht aller Teststellen und Termine:www.hagen-testet.de

Impfmöglichkeiten

Eine Coronaimpfung im Impfzentrum in der Stadthalle ist am Montag, 27. Dezember, und Dienstag, 28. Dezember, sowie von Sonntag, 2. Januar, bis Donnerstag, 6. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr möglich. Das Impfangebot ist mit oder ohne vorherige Terminbuchung möglich. Ohne Termin muss mit einer Wartezeit gerechnet werden. Auf www.terminland.de/impfzentrum-hagen können Interessierte Termine in der Stadthalle oder im privaten Impfzentrum, Rohrstraße 17, buchen. Das private Impfzentrum ist von Sonntag, 26., bis Donnerstag, 30. Dezember, täglich geöffnet.

