Hagen: Teure Kippen – Männer rauchen auf WC im Bahnhof

Hagen. Zwei Männer rauchten im Hagener Hauptbahnhof auf dem Klo – und lösten die Brandmeldeanlage aus. Die Bundespolizei erwischte sie auf frischer Tat.

Weil zwei Männer aus Schwelm in der Nacht in der WC-Anlage im Hagener Hauptbahnhof eine Zigarette geraucht haben, lösten sie die Brandmeldeanlage aus. Dieser Spaß kommt sie nun teuer zu stehen.

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Bahnhofs-Raucher eingeleitet

Gegen 1.30 Uhr am Donnerstagmorgen meldeten zwei Bahnmitarbeiter der Bundespolizei, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst worden ist. Die Bundespolizisten trafen am WC zwei junge Männer an: Der 29- und 31-Jährige aus Schwelm hatten dort verbotswidrig ihrem Drang nach dem Tabakkonsum nachgegeben und rauchten Zigaretten.

Der Alarm konnte abgeschaltet werden. Die Beamten überprüften die beiden Männer. Gegen sie leitete die Bundespolizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Bundesnichtraucherschutzgesetz ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen