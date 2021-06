Hagen: Theater bringt Gespenstergeschichte auf die Bühne

Die Oper „The Turn of the Srew“ feiert am 20. Juni im Theater Hagen Premiere. Auf dem Foto sind (von links) Adea Velijaj, Maria Markina und Benjamin Overbeck zu sehen.

Hagen. Warum Benjamin Brittens Oper „The Turn of the Srew“ eine Gespenstergeschichte ist und was beim Theaterbesuch in Hagen beachtet werden muss.

Den Briten Benjamin Britten werden die meisten Theaterbesucher als Komponisten der weltberühmten Oper „Ein Sommernachtstraum“ kennen. Das Werk „The Turn of the Srew“ (deutsch: „Die Drehung der Schraube“) ist bei weitem nicht so bekannt, „aber dennoch nicht weniger faszinierend“, verspricht Rebecca Graitl. Sie ist die Dramaturgin der Oper mit einem Prolog und zwei Akten, die am Sonntag, 20. Juni, im Theater Hagen Premiere feiert.

Die Oper von Benjamin Britten (1913 – 1976), dessen Uraufführung 1954 auf der Biennale in Venedig stattfand, beruht auf einer Gespenstergeschichte von 1898. „Die spannende­ Geschichte hat Generationen von Lesern und Zuschauern beschäftigt. Die Handlung ist so vage gehalten, dass alles möglich ist“, macht die Dramaturgin auf Brittens dritte Kammeroper neugierig.

Zum Inhalt nur so viel: Die Waisenkinder Miles und Flora werden von der jungen Gouvernante (Angela Davis) erzogen. Dann taucht der frühere Diener Quint wieder auf, und der Spuk beginnt. Fragen wie „Versucht die Gouvernante die Geschichte zu ihren Gunsten zu drehen, oder dreht sie schlichtweg selbst durch?“ stehen ebenso im Raum wie der Vorwurf, der Diener habe die Kinder missbraucht.

Die Farben kommen vom Orchester

Die Oper, bei der Jochen Biganzoli Regie führt, wird in englischer Sprache mit deutschen Übertexten präsentiert. Die Bühne verwandelt sich in kein Geisterschloss, sondern das Bühnenbild funktioniert über Licht; so sorgen Leuchtstoffröhren für Effekte. Die Geister werden als Schatten dargestellt. Die meist in schwarz gehaltenen Kostüme (Christiane Luz) sind zeitlos, nur die Kinderzeichnungen – Projektionen im Hintergrund – sind bunt. „Die Farben kommen vom Orchester“, schwärmt Generalmusikdirektor Joseph Trafton. Gerade mal zwölf Musiker, genau wie in der Originalfassung, bestreiten die Oper, „aber man glaubt, man hört ein großes Orchester“, versichert Trafton als Musikalischer Leiter.

Jeweils mit Einführung im Theatersaal Die Premiere von „The Turn of the Screw” findet am Sonntag, 20. Juni, um 18 Uhr auf der Hauptbühne statt. Die Einführung im Theatersaal beginnt um 17.40 Uhr. Zum letzten Mal in dieser Spielzeit wird die Oper am Mittwoch, 30. Juni, um 19.30 Uhr im Großen Haus gezeigt (Einführung: 19.10 Uhr).

Benjamin Britten hat das sinnlich-fulminante Werk für seinen Lebensgefährten geschrieben, „Brittens­ eigene Homosexualität war damals ein offenes Geheimnis“, sagt Joseph Trafton.

Für beide Vorstellungen vor der Sommerpause gibt es noch Karten (die Oper wird in der neuen Spielzeit wieder aufgenommen). Jeweils 170 Zuschauern wird, wenn sie genesen, doppelt geimpft oder getestet sind, Einlass gewährt.

