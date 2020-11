Hagen: Thomas Köhler übernimmt die Leitung des Umweltamtes

Hagen. Personalratschef Thomas Köhler übernimmt als Nachfolger von Ralf-Rainer Braun die Leitung des Umweltamtes. Hier die Hintergründe der Personalie.

Der künftige Chef der Hagener Umweltverwaltung und Nachfolger des pensionierten Amtsleiters Dr. Ralf-Rainer Braun ist gefunden: Zum 1. Januar 2021 übernimmt der bisherige Vorsitzende des Gesamtpersonalrates der Stadt Hagen, Thomas Köhler, diese Aufgabe. Der bald 55-Jährige hat sich im Bewerbungsverfahren gegen interne und externe Konkurrenz durchgesetzt. Jetzt muss lediglich noch der Rat diese Personalie bestätigen.

„Mit fällt diese Entscheidung nicht leicht“, lässt der Sozialdemokrat, der bereits seit 38 Jahren für die Hagener Stadtverwaltung tätig ist, keinen Zweifel, dass er in den vergangenen 17 Jahren auch gerne als freigestellter Personalvertreter bei der Stadt Hagen agiert hat, dies seit fünf Jahren als Nachfolger von Günter Brandau sogar in der Rolle des Gesamtpersonalratsvorsitzenden. „Es gibt wirklich wenige Stellen, die mich konkret interessiert hätten“, konnte der leidenschaftliche BVB-Fan dann jedoch nicht widerstehen, als es die Leitung der Umweltverwaltung zu besetzen galt.

Reichlich Erfahrung gesammelt

Immerhin hat der gelernte Verwaltungsfachmann, der sich zunächst bei der Unteren Denkmalbehörde beruflich engagierte, bereits zwölf Jahre in dem Ressort gearbeitet. Dabei zählten die Geschäftsführung des Umweltausschusses, die Öffentlichkeitsarbeit für das Umweltdezernat sowie die Untere Abfallbehörde zu seinen Tätigkeitsfeldern. Parallel dazu hat Köhler sich in den vergangenen Jahren im Bereich der Personalführung kontinuierlich fortgebildet und freut sich jetzt auf seine neue Aufgabe in einem engagierten, aber in weiten Teilen ihm auch schon vertrauten Team. Parallel zu der Amtsleiterstelle wird in den nächsten Wochen nach dem turnusmäßigen Ausscheiden von Thomas Huyeng ja auch noch ein neuer Umweltdezernent in Hagen installiert.

Über die Nachfolge von Köhler an der Spitze der Personalvertretung wird bei den Wahlen im kommenden Frühjahr entschieden. Bis dahin werden seine beiden Stellvertreter Andreas Gleim und Stefan Arnold seine Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig gibt der künftige Amtsleiter auch seine gewerkschaftliche Tätigkeit auf: Der Hagener engagierte sich zuletzt als Bezirksvorsitzender bei Verdi Südwestfalen und repräsentierte somit etwa 20.000 Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft.