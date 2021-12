Hagen: Tiefbaufirma trifft Wasserrohr – Probleme für Busse

Ein Wasserrohr ist bei Tiefbauarbeiten an der Cunostraße in Hagen beschädigt worden. Einige Haushalte waren über Stunden hinweg ohne Trinkwasser.

Hagen. Nach einem Wasserrohrbruch ist die Cunostraße in Hagen für Busse nicht befahrbar. Ein Tiefbauunternehmen macht nicht zum ersten Mal Probleme.

Nach einem Wasserrohrbruch in Hagen musste die Cunostraße im Stadtteil Emst über Stunden gesperrt werden. Der Busverkehr ist immer noch beeinträchtigt.

Ein Tiefbauunternehmen, das im Auftrag der Stadt Glasfaserkabel verlegt, hatte die Leitung erwischt. Die Folge: In einigen Haushalten der Umgebung war die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Zum Teil sank der Wasserdruck in den Leitungen.

Arbeiten dauern bis in den frühen Morgen

„Die Schadstelle musste an der Cunostraße komplett freigelegt werden“, erklärt Andreas Köster, Sprecher des Versorgers Enervie. „Das hat etwas länger gedauert, weil die Leitung betonummantelt ist.“ Erst um 3 Uhr am frühen Dienstagmorgen waren die Arbeiten beendet.

Folgen aber hat der Rohrbruch noch für den Nahverkehr: Weil auch eine Verkehrsinsel in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist die Cunostraße an der betroffenen Stelle so schmal, dass sie von Bussen nicht passiert werden kann. Die Linie 541 der Hagener Straßenbahn wird deshalb durch Neben- und Parallelstraßen umgeleitet. Die Linie 535 endet bereits in Bissingheim.

Nicht der erste Vorfall mit der Firma

Warum das Tiefbauunternehmen trotz vorliegender Pläne die Leitung erwischt hat, kann Andreas Köster nicht beantworten. Er verweist allerdings darauf, dass es nicht das erste Mal sei, dass die Firma Leitungen beschädigt. Zuletzt waren bei Tiefbauarbeiten stromführende Erdkabel beschädigt worden.

