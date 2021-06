Hagen: Tödlicher Arbeitsunfall - Mann von Baum getroffen

In einem Waldstück in Dahl hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet.

Dahl. Bei Fällungsarbeiten in Dahl wird ein Mann von einem umstürzenden Baum am Kopf getroffen. Er erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein Waldarbeiter ist in einem Waldstück in Dahl tödlich bei einem Arbeitsunfall verunglückt. Bei Baumfällungen wurde der 48-Jährige schwer am Kopf verletzt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Von umstürzendem Baum am Kopf getroffen

Das tragische Unglück ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen: Gegen 7.20 Uhr arbeitete der 48-Jährige zusammen mit weiteren Kollegen im Dahler Waldgebiet Wiggenhagen. Die Waldarbeiter fällten dort Bäume. „Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde der 48-Jährige von einem umstürzenden Baum am Kopf getroffen und dadurch tödlich verletzt“, teilt die Polizei zu dem Unfall mit.

Die durch den hinzugerufenen Rettungsdienst umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. „Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen“, teilt die Polizei mit. Die Kollegen des verunglückten Mannes wurden vor Ort von Seelsorgern betreut.

