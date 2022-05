Hagen: Tonnen an Lebensmitteln ins Kriegsgebiet gefahren

Hohenlimburg. Der Hohenlimburger Spediteur Mustafa Celik fuhr bereits zum zweiten Mal mit Hilfsgütern in die Ukraine. Fahrtziel waren Odessa und Mykolajiw

Mit drei Lastwagen ist der Hohenlimburger Spediteur Mustafa Celik erneut ins Kriegsgebiet in der Ukraine gefahren, um Hilfsgüter zu den Menschen vor Ort zu bringen. Es war die zweite Tour dieser Art, die Celik und sein Team organisiert haben. Bei der ersten Tour waren sie im März mit zwei 40-Tonnen-Sattelzügen voller Hilfsgüter in einen Vorort der ukrainischen Hafenstadt Odessa gefahren. Diesmal konnte der Spediteur dank Spenden zahlreicher Firmen und Privatleute insgesamt rund 60.000 Euro einsammeln, um damit Hilfsgüter für eine zweite Tour zu kaufen.

75 Tonnen Hilfsgüter

Insgesamt kamen 75 Tonnen an Spenden zusammen, darunter Hygieneartikel, Babynahrung, Futter für Tiere und vor allem: Lebensmittel. Denn gerade an Lebensmitteln fehlt es der Bevölkerung vor Ort, berichtet Celik. Allein drei Tonnen Trockenhefe hatten die Lastwagen im Gepäck. „Gerade Trockenhefe wird gebraucht. In der Region, die wir angefahren haben, wurde das Werk vor Ort im Krieg zerstört.“ Generell sei die Versorgung mit Lebensmitteln ein großes Problem. Wegen des Krieges können die Bauern in den ländlichen Gebieten ihre Felder nicht bestellen, es droht der Ausfall der Ernte im Herbst.

Mangel an Lebensmitteln

Die zweite Tour führte erneut nach Odessa und von dort aus die Küste des Schwarzen Meeres weiter südlich bis in die Stadt Mykolajiw. Begleitet wurde der Hilfstransport von einem Oberst des ukrainischen Militärs. Die Lebensmittellieferungen aus Deutschland waren herzlich willkommen: An drei Stationen in Odessa und Mykolajiw hielt der Transport an und lud einen Teil der Hilfsgüter ab, unterstützt von vielen freiwilligen Ukrainern vor Ort. Die Lastwagen fuhren auch eine Kaserne des ukrainischen Militärs an, um die Soldaten zu versorgen. „Die Soldaten waren überrascht, sie hatten nicht mit uns gerechnet. “Die Soldaten hätten die gelieferten Lebensmittel aber nicht nur selbst genutzt, sondern in Teilen auch an die Zivilbevölkerung weitergegeben. „Die Not ist sehr groß und der Bedarf ist weiter enorm.“

Weiterer Hilfstransport möglich

Auch deshalb kündigt Celik an, einen weiteren Hilfstransport organisieren zu wollen – sofern die Sicherheit vor Ort gewährleistet ist. Denn wie schnell die Sicherheitslage kippen kann, auch das haben die Helfer erlebt. Auf dem Rückweg aus Mykolajiw kamen dem Transport Haubitzen entgegen. „Als wir dann an der Grenze waren, da hörten wir, das die Stadt beschossen wurde.“

